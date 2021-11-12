王品弟：新入伙租盤湧現　精明準客勿失良機

第四季新盤魚貫登場，當中不乏上車盤可供選擇，繼將軍澳海茵莊園推售後，「食正」新《施政報告》北部都會區概念的洪水橋新盤#LYOS亦同步推出搶客，加上堅尼地城單幢盤KENNEDY 38，勢必搶盡各區上車客源。與此同時，年底前有多個大型新盤緊接入伙，相信亦是租客尋覓筍租盤的黃金時機，準買家如未能成功上車但有住屋需求，不妨多留意以下地區的租盤選擇，可能隨時有驚喜。

臨近年底，為大型新盤入伙高峰期，主要集中將軍澳日出康城、啟德及屯門三區，料相關區分將有大量租盤供應。單是將軍澳就有3個新盤於10至12月陸續收樓，分別為日出康城MONTARA、GRAND MONTARA及MARINI，合共將提供逾1,700伙新供應；至於啟德新區亦有逾1,600伙新盤將於11月交樓，包括嘉峯匯及尚．珒溋，料最快下月入伙。而新界區亦是供應重鎮，當中屯門及天水圍區就有2個新盤陸續開始收樓，包括恆大．珺瓏灣2期自9月中起陸續收樓，連同11至12月交樓的天水圍WETLAND SEASONS PARK 3期，區內第4季將有近1,700個新入伙盤。

差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報396.3點，按月跌約0.4%，已連跌2個月，不過租金指數則報約183.8點，按月升約0.88%，已連升7個月，相信是基於本港經濟及就業情況逐漸改善，加上今年本港多間大專院校恢復實體授課，吸引內地學生重臨，為本地住宅租務市場注入客源，從而支持今年本港租金走勢向上。

多個新盤項目準備入伙，根據筆者的經驗，新盤入伙往往為區內注入租盤貨源。年底前將軍澳日出康城、啟德及屯門三區入伙盤壓境，意味着上述地區的放租盤供應大量增加，預計區內業主普遍會凍結租金，甚至調整租金，短暫抑制區內租金升勢，精明的準租客不妨吼準機會，以筍價租住全新單位。

香港置業研究部董事 王品弟