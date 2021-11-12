二手樓價指數按周跌0.11%
2021年11月12日 16:06
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中原城市領先指數最新報186.06點，按周跌0.11%，跌幅24周以來最小。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.06點，按周跌0.18%，連跌7周共2.73%。CCL(中小型單位)報186.27點，按周跌0.15%，連跌7周共2.39%。CCL(大型單位)報184.98點，按周升0.07%，連升2周共1.21%。
近4周，CCL持續於186點窄幅徘徊，CCL Mass於188點窄幅徘徊，CCL(中小型單位)於186點窄幅徘徊。CCL(大型單位)近5周企穩於184點上下。展望整體樓價很快可以找到支持，並於高位企穩。
新界西CCL_Mass最新報178.23點，創歷史第3高，按周升0.61%，連升2周共0.66%。新界東CCL_Mass報201.24點，按周升0.37%。事實上，施政報告前市場已廣泛流傳發展北部都會區，消息利好新界兩區樓市，新界西CCL_Mass近4周持續於177點以上高位企穩，新界東CCL_Mass連續5周企穩201點上下。
港島CCL_Mass報186.84點，按周跌1.50%，連跌2周共2.41%。反映11月美國議息前，港島樓價回軟。九龍CCL_Mass報181.19點，按周微跌0.01%。施政報告後，九龍樓價明顯止跌，連續2周企穩181點水平。
近5周計，新界西與港島樓價走勢分歧。新界西CCL_Mass四周升一周跌，累升2.59%。港島CCL_Mass一周升四周跌，累跌5.80%。新界東CCL_Mass三周升二周跌，累跌1.81%。九龍CCL_Mass一周升四周跌，累跌2.66%。