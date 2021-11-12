敏華控股：未來10年內地功能沙發滲透率會升到2成

他認為，房地產對於家具行業的影響是短期的，四五線城市的新樓銷售比較多，但一至三線城市的主力是換家具。

他稱，功能沙發在內地滲透率仍比較低，目前為僅7到8%，遠低於美國的接近50%，相信未來10年中國使用功能沙發的比率會升到20%。

值得留意的是，敏華在業績報告指出，境外運輸及港口費用按年增長1.55倍至約7.13億港元；原材料成本亦增52.3%至52.9億港元。

黃敏利表示，大宗商品包括石油、鋼鐵等價格上升帶動原材料成本上漲，令公司上半財年的純利率有所下降。不過，供應鏈情況已有所好轉，目前鋼、海運費、煤價已大幅回落，預計未來半年相對穩定，但不排除疫情等因素影響下，價格再出現大幅度波動，面對這些情況，企業只能及時作出戰略調整。

他指美國港口堵塞情況短期有改善，但越南港口堵塞仍非常嚴重，估計過完聖誕節才會稍微明朗一點，但現在船費已大量下降。

對於中美貿易戰，黃表示，美國政府有機會取消一部分傳統行業的關稅，從而讓美國的消費者物價CPI)下降，「如果（關稅）取消了，一些傳統製造業可能會回流到中國。」他強調不論市場怎麼變化，集團也會有多手準備。他補充，如果沒有關稅的話，與中國市場比較，越南（生產）整個成本基本上沒有優勢。

敏華控股成立30周年，黃指目前沒有考慮派發特別股息，公司有足夠現金，但想用於應付公司擴展，接下來也會在內地擴產。