比特幣企6.4萬美元 道期靠穩
2021年11月12日 16:12
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●美匯指數報95.12；港匯見7.7927；離岸人民幣(CNH)報6.3879；美元兌日圓報114.06；歐元企1.145，英鎊處1.3387。金價報1,859美元。布油報82.21美元，紐油報80.97美元。比特幣跌1%，企6.4萬美元水平。道指期貨升22點。
●市後關注點
23:00 美國11月密歇根大學消費信心指數
●港股延續昨日升勢，恒生指數全日收報25,327點，升79點或0.32%。國企指數收報9,114點，升65點或0.73%；科技指數收報6,565點，升101點或1.56%。主板成交1,353億港元。https://bit.ly/3Hd6w09
●滬綜指收升6點，中芯跌3.9%，其公司副董事長蔣尚義辭任。https://bit.ly/3F8FCF0
●拜登簽安全設備法案，收緊對華為等中企限制。
●鱷王警告：高通脹侵蝕購買力，重申勿持現金。
●歐盟擬定3500億基建計劃，抗華一帶一路。
●中國經濟：
-北交所周六進行開市通關測試，首批上市企業料達81間。
-官媒：熱炒「元宇宙」概念股不可取。
●天貓今年「雙11」銷售增長未達雙位數，史上最低。
●過度依賴中國！韓媒批評：尿素之亂反映當地危機重重。
●鹿特丹港口官員：全球貨櫃運輸困境將持續到明年底。
●軟銀豪言：現在是印度時代，擬向初創投資100億美元。
●中芯夥集成電路基金等組合營，總投資691億元。
●兩電動車初創傳研最快明年來港上市。
●沽空方舟基金面世，女股神霸氣回應「無驚過！」。
●豐田日本28條生產線12月全部恢復正常營運。
●轉數快周日(15日)凌晨進行系統維護，期間暫停服務。
●二手樓價指數按周跌0.11%。