比特幣企6.4萬美元 道期靠穩

●美匯指數報95.12；港匯見7.7927；離岸人民幣(CNH)報6.3879；美元兌日圓報114.06；歐元企1.145，英鎊處1.3387。金價報1,859美元。布油報82.21美元，紐油報80.97美元。比特幣跌1%，企6.4萬美元水平。道指期貨升22點。

●市後關注點

23:00 美國11月密歇根大學消費信心指數

●拜登簽安全設備法案，收緊對華為等中企限制。

●鱷王警告：高通脹侵蝕購買力，重申勿持現金。

●歐盟擬定3500億基建計劃，抗華一帶一路。

●中國經濟：

-北交所周六進行開市通關測試，首批上市企業料達81間。

-官媒：熱炒「元宇宙」概念股不可取。

●天貓今年「雙11」銷售增長未達雙位數，史上最低。

●過度依賴中國！韓媒批評：尿素之亂反映當地危機重重。

●鹿特丹港口官員：全球貨櫃運輸困境將持續到明年底。

●軟銀豪言：現在是印度時代，擬向初創投資100億美元。

●中芯夥集成電路基金等組合營，總投資691億元。

●兩電動車初創傳研最快明年來港上市。

●沽空方舟基金面世，女股神霸氣回應「無驚過！」。

●豐田日本28條生產線12月全部恢復正常營運。

●轉數快周日(15日)凌晨進行系統維護，期間暫停服務。

●二手樓價指數按周跌0.11%。