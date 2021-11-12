恒大屢次驚險避過債務違約　錢從何來？

外媒報道，中國恒大屢次避開違約，市場奇怪錢從何來？國際清算公司Clearstream的客戶，於周三(10日)收到恒大發行的3份美元債券的逾期利息，是恒大過去1個月內第3次在接近最後期限的情況下支付款項。該批債券的到期總額逾1.48億美元，但仍有約3,000億美元的負債。

澳洲莫納殊大學金融市場監管及公司法研究員Weiping He表示，中國政府很可能在幕後運作，幫助恒大按期付款，當地金融機構會提供幫助，是政府在發揮作用。他說：「政府亦鼓勵國有或其他私營的本地公司，介入協助個別住房項目或子公司，以確保住房項目得以交付。」

Weiping He認為，恒大不會正式違約，最有可能的結果是逐步重組，「恒大的投資者和債權人權益，可能排在政府優先名單的最後」、「政府較關心花了錢購買住宅的民眾，穩定市場是政府的目標」。

外媒也報道，當局一直要求國企及萬科等國有房地產開發商購買恒大的部分資產。少數國企已對廣州的資產進行盡職調查。據稱，廣州城建投資集團即將收購恒大的廣州足球俱樂部及周邊住宅項目。

此外，恒大創始人許家印亦可能被迫用個人財富償還部分債務，媒體報道其出售私人飛機，並用豪宅做抵押獲得銀行貸款。