銀行公會：逾85%港銀行已使用金融科技

香港銀行公會剛舉行例會，發言人稱，目前本港超過85%的銀行，已經在業務和營運方面使用金融科技，銀行公會樂見業界與金融科技企業合作，善用科技滿足客戶的需要，提升銀行服務質素，並促進香港金融科技的發展。銀行公會一向支持各項便利客戶的金融基建，銀行業界期望，「商業數據通」能夠協助銀行更有效處理企業貸款的申請程序，讓銀行能夠在獲得客戶授權、妥善保障客戶私隱的前提下，加快獲得準確而全面的信貸資料，同時，讓企業放心與銀行分享其數據。

在疫苗接種方面，針對監管機構於10月28日發出有關接種疫苗的通函，銀行公會已啟動相關的工作小組研究落實細節。 同時，銀行公會會繼續與監管機構保持溝通，確保業界了解當局的要求和建議。銀行公會得悉，個別銀行已經向員工交待，鼓勵全體員工接種疫苗。

另外，銀行公會經常強調普及金融的重要性，提倡公平待客，顧及不同社會人士對銀行服務的需要，例如推出流動分行、為傷健人士設立包括專用自動櫃員機等無障礙設施、取消服務收費等。近日銀行公會分別與視障、聽障以及肢體殘障人士的團體見面，徵詢進一步普及無障礙銀行服務的建議，並已向會員銀行分享有關意見，例如分行的服務櫃台可以標示設有幫助聽障人士的設備，加強語音導航自動櫃員機的功能及顏色對比，便利視障人士使用等。