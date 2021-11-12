中芯又擴產　CEO︰海外客戶希望在華設置產能

中芯聯合首席執行官(co-CEO)趙海軍於公告刊發前的分析員會議上表示，除上述臨港項目，中芯還會在北京和深圳添設12吋晶圓生產線，月產能分別為10萬片及4萬片，繼而將中芯現有12吋晶圓月產能擴大2倍，深圳項目可望明年下半年投入量產，因此明年擴產幅度會比今年大。

3地的新產能涵蓋22至150納米多個成熟製程的不同產品，擴產前經已與客戶溝通過，並得到對方承諾，而且分門會別類生產不同產品，務求提高產能利用率和投資效益。中芯產能時會迎合較高的平均售價，並指「中芯在行內雖然不是很大」，但客戶找公司代工有兩方面，一是向其他廠商叩門不果，二是希望將一些產能放在中國。中芯上季來自北美洲的收入按年增長逾42%。

另外，趙海軍稱，「在(設備)供應商的配合下，我們現在的出口准可證申請也在加速進行，本季會全力以赴跟供應商一起合作，加速採購、海運、空運和安裝，爭取按時完成今年資本開支計劃」，不影響明年擴產大計。不過，聖誕節臨近，運輸會更緊張，因此今年實際完成的資本開支有些微誤差不足為奇。