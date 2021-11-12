港府：通脹降臨　料第四季升幅不大

政府經濟顧問歐錫熊表示，通脹壓力於過去數月有上升趨勢，步入10月份之後蔬菜價格上升，但一般而言不會對整體通脹構成很大的推升作用。惟貨物進口價格上升較明顯，之後可能會傳導至零售層面，未來幾個月通脹上升壓力存在；本港今年第三季通脹按年升1.1%，第四季有機會繼續上升，但預計不會有很大飆升。

他預計，香港第四季經濟會有穩健按年增幅，主要視乎外圍情況、貨物出口表現，以及內部需求會否進一步增強，反而通關目前僅處商談階段，對第四季經濟表現影響不大。

他補充，消費券推出後，社會有很多討論，消費氣氛正面。本港第二、三季私人消費開支有比較可觀的增長，反映消費券推動消費氣氛有相當大作用，加上勞工市場收入、失業情況有改善，料在第四季仍有一定效用。

歐表示，失業率已由年初約7.2%，下降至第三季的4.5%，跌幅相當明顯，失業下降速度比較快，反映勞工市場調節有彈性，相信隨着經濟進一步復甦，失業率會有進一步下降空間，惟下降速度或減慢。

對於明年經濟情況，他指目前未有確實判斷，因為環球疫情發展仍存變數，各國央行貨幣政策亦會為經濟表現帶來影響。