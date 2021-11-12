南戈壁上季經營溢利降至100萬美元

平均煤炭售價由2020年第3季的每噸31.6美元，上升至2021年第3季的每噸53.5美元，乃由於中國市況改善及整體產品組合提升所致。2021年第3季的產品組合包括約65%的優質半軟焦煤及35%的標準半軟焦煤╱優質動力煤，而2020年第3季則包括約35%的優質半軟焦煤、55%的標準半軟焦煤╱優質動力煤及10%的洗選煤。

為應對蒙古於2021年第3季新冠病毒病例數目增加，中國當局一直限制經過策克入境口岸的卡車數量，該等限制嚴重影響了公司於2021年第3季的銷量。因此，公司的銷量由2020年第3季的100萬噸減少至2021年第3季的20萬噸。

為應對從蒙古邊境進入中國的卡車數量的限制，公司於2021年第2季度臨時暫停其主要採礦營運(包括煤炭開採)，旨在控制存貨水平及保留公司營運資金。採礦營運(包括煤炭開採)已於2021年第3季恢復，該季度產量為30萬噸。然而，為應對策克入境口岸的臨時關閉，採礦營運於2021年11月初再次臨時暫停。