傳騰訊購日本遊戲商　擬斥3.4億購9成股權

知情人士指,騰訊以逾50億日圓(3.4億港元)收購了Wake Up Interactive Ltd.約90%的股份。Wake Up旗下有總部位於東京的Soleil Ltd.,開發了任天堂熱門遊戲「忍者泡泡糖」(Ninjala)及「Travis Strikes Again: No More Heroes」。據悉,在日本買下幾乎整間公司是騰訊少見的手法,至今為止,騰訊的投資規模都較細,主要是為了確保未來遊戲的國際發行權。

Wake Up的收購是在9月,是騰訊今年與日本私營遊戲製造商達成的幾筆交易之一。 據悉,騰訊和Wake Up的代表未有立即回應置評請求。

騰訊與網易於過去兩年在日本積極招募新人才,希望在動漫和視訊遊戲獲得寶貴的知識產權,並減低對內地市場的依賴。

另角川株式會社上月表示,騰訊計劃斥資約300億日圓(20.5億港元)收購其6.86%的股份。而由Goichi Suda領導的Grasshopper Manufacture,現在已納入網易旗下。