麗港城11月買賣較上月同期多約兩倍

個別藍籌屋苑交投回升，茶果嶺麗港城11月份暫錄約6宗買賣，較上月同期多約兩倍，項目套三房單位剛售1,035萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌居屋康山花園11月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約17,377元，屋苑1座高層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，兩個月前放盤，已補價自由市場叫價890萬元，後減至855萬元，最終再減至820萬元易手，呎價約16,942元。

●美聯佘錦驊稱，西灣河逸濤灣1座高層E室，實用面積約710方呎，套三房房間隔，同區租客以月租33,000元承租，呎租約46.5元，業主於2007年4月以約695萬元購入，租金回報約5.7厘。

●中原林志達透露，北角富澤花園錄得11月首宗買賣，單位為富嘉閣中層H室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望開揚山景，以1,060萬元易手，呎價約16,109元，新買家屬於用家，原業主於2002年以220萬元買入，持貨19年帳面獲利840萬元，單位升值約3.8倍。

●世紀21北山梁淑儀表示，天后維多利中心3座中層B室，實用面積約539方呎，兩房間隔，享海景，獲區外首置客以960萬元承接，呎價約17,811元，原業主於2008年7月以390萬元購入自住，持貨13年帳面獲利570萬元，期內升值近1.5倍。

●世紀21北山嚴智贇指，大坑龍濤苑2座高層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，獲區外首置客以878萬元承接，呎價約17,115元，原業主早於1999年11月以237萬元購入自住，持貨11年帳面獲利641萬元，期內升值約2.7倍。

●世紀21怡和尹美嫦稱，香港仔港基大廈低層B室，實用面積約355方呎，兩房間隔，原先開價568萬元，放盤3星期，累減30萬元或5.3%，以538萬元沽出，呎價約15,155元，新買家為上車客。

●中原吳敬彰表示，鴨脷洲公屋利東邨11月錄得第2宗買賣，包括東昇樓中層16室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望海景，於未補價第二市場以339萬元易手，呎價約8,898元，原業主於2006年以19.65萬元買入，持貨15年帳面獲利319.35萬元，升值超過16倍。

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九龍區

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城11月暫錄約6宗買賣，較上月同期2宗明顯加快，屋苑現時平均實用呎價徘徊於14,848元，其中10座中層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，最新以1,035萬元成交，呎價13,837元，原業主於2012年8月以599.8萬元買入，持貨逾9年轉手帳面獲利435.2萬元離場，單位升值約73%

●中原王能表示，觀塘觀月‧樺峰中層H室，實用面積約540方呎，兩房間隔，原先開價1,030萬元，議價後以950萬元成交，呎價約17,593元，新買家為首置客，議價後即入市自用。

●香港置業朱達強指，鑽石山星河明居租E座高層8室，三房間隔，實用面積約517方呎，業主以約21,000元放租2天，即吸引外區家庭洽詢，議價後減價1,000元，以約20,000元租出，呎租約38.9元。

●香港置業黃銘傑表示，西南九龍浪澄灣1座中層B室，兩房間隔，望海景，實用面積約556方呎，以約24,000元放租10日，吸引外區客洽詢，即場還價2,000元，最終以22,000元租出，呎租約39.6元，新租客為單身人士，睇樓1次即決定承租。

●中原蘇俊賢稱，旺角居屋富榮花園16座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，最初開價830萬元，經連番議價後於已補價自由市場以788萬元易手，呎價約18,283元，原業主於2010年2月以246萬元購入單位，當時已補地價，持貨11年帳面獲利542萬元離場，單位期內升值約2.2倍。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨11月暫錄約8宗買賣，較上月同期5宗多3宗，項目1期百老匯街17號中層A室，實用面積約467方呎，改兩房間隔，最初開價668萬元，最終以638萬元成交，呎價13,662元，新買家為同區上車客，睇樓一段時間，見業主肯減價即拍板購入自用。

●利嘉閣郭永峰指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號中層A室，實用面積約717方呎，套三房套連工人房間隔，望山景，日前以978萬元沽出，呎價約13,640元，屋苑現時有約510個單位放售，入場費由608萬元起。

●香港置業曾家輝表示，荔枝角盈暉臺1座低層F室，兩房間隔，實用面積約457方呎，原業主以約800萬元放盤約半年後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約2萬元，以約798萬元成交，呎價約17,461元，新買家為首置客。

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新界區

●利嘉閣彭錦添透露，青衣灝景灣2座中層D室，實用面積約658方呎，套三房間隔，外望園景及泳池景，新近以1,041萬元易手，呎價約15,821元，原業主於2017年3月以約859.8萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利181.2萬元，物業升值約21%。

●祥益龍超君表示，屯門怡樂花園2座高層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，加上業主有輕微議價空間，遂便決定以11,800元承租，呎租28.5元。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑E座低層13室，實用面積約338方呎，一房間隔，區外首置客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價15萬元，於已補價自由市場決定以405萬元購入自用，呎價約11,982元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田翠樓中層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，日前獲區外首置客垂青，加上原業主提供議幅，累積減價21萬元，為鄰近家人居住方便照應，上述買家於未補價第二市場以277萬元並一筆過付款購入自用，呎價約6,253元，高於市價。

●中原陳逸承指，屯門居屋澤豐花園5座低層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價465萬元，經議價後，以458萬元成交，呎價約9,562元，新買家為同區上車客，原業主於2016年9月以250萬元已補地價買入，持貨5年帳面獲利208萬元，單位升值約83%。

●中原王勤學稱，洪水橋溱林10座中層A室，實用面積約1,163方呎，四房雙套房間隔，附連車位，叫價1,450萬元，經議價後，以1,438萬元沽出，呎價約12,365元，新買家為換樓客。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋汀雅苑C座低層3室，實用面積約563方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以570萬元易手，呎價約10,124元，原業主則於1999年以145萬元購入。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城22座中層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤2個月，當時叫價880萬元，以795萬元沽出，減價88萬或11.9%，呎價約16,426元，原業主於2014年3月購入，當時作價516萬元，持貨7年帳面獲279萬元離場，期內升值54%。

●中原黎宗文指，沙田溱岸8號最新錄5座低層D室，實用面積約737方呎，套三房間隔，日前以1,390萬元易手，呎價約18,860元，原業主則於2012年以697萬元購入，持貨9年帳面獲利約693萬元離場，單位升值約99.4%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑Q座中層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望園景，放盤個半月，原先於未補價第二市場叫價585萬元，以580萬元沽出，呎價約11,240元。

●世紀21奇豐周淑萍示，大圍壹號雲頂1期2座高層C室，實用面積約1,166方呎，以月租43,500元連車位租出，呎租約37.3元，業主於2010年10月購入上址。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋錦豐苑錦蘭閣高層13室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望園景，原先於未補價第二市場叫價590萬元，放盤1星期，累減15萬元，以575萬元沽出，呎價約10,648元。

●中原理胡耀祖稱，馬鞍山海典灣1座中層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，日前以809萬元易手，呎價16,996元，新買家為用家，原業主於2010年以315萬元購入，持貨11年帳面獲利約494萬元，單位升值約1.57倍。

●中原陳沛堯表示，西貢濤苑單號複式戶，實用面積約1,606方呎，採套四房間隔，擁741方呎天台，以2,880萬連車位沽出，呎價17,933元，新買家為外區客，睇樓數天後即決定購入自用。

●利嘉閣歐柏倫透露，西貢立德台雙號洋房，實用面積約1,481方呎，套三房隔，外望可享山海雙景，連雙車位以2,968萬元沽出，呎價約20,041元，原業主在2016年12月以約2,550萬元買入，持貨約5年轉手帳面賺約418萬元，或升值約16%，項目現時約有5個單位放售，入場費由2,800萬元起。

●美聯林振聲表示，將軍澳中心6座頂層單位，實用面積約690方呎，套三戶間隔，望海景，加上連天台，吸引同屋苑分支家庭承接，成交價1,255萬元，較原叫價1,450萬元，調減195萬元，減幅約13%，呎價約18,188元。

●利嘉閣黃金欽指，將軍澳維景灣畔7座低層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，以929萬元易手，呎價約18,655元，屋苑11月暫錄約4宗二手買賣，現時有約265個單位放售，叫價由780萬元起。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳怡心園2座低層B室，實用面積約601方呎，套三房間隔，望樓景，以705.8萬元易主，呎價約11,744元，原業主於2012年1月以約343萬元購入，持貨約9年帳面獲利約362.8萬元，物業升值約1.1倍。