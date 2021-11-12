周末兩大項目共推售逾500伙　多區新盤即將入伙

新盤蜂擁推出，接下來的周末兩大項目合共推售逾500伙搶客，市場認購反應踴躍，反映一手承接力不俗。另外，將軍澳及啟德都有住宅項目公布已取得滿意紙，入伙在即。

●MONACO ONE 周六首輪開售342伙

會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，周六(13日) 開展首輪銷售，分別以價單形式發售341伙及以招標形式出售1伙特色單位。該盤最終接獲6,153張入票，按價單出售的341伙計，亦即超額認購約17倍。

●Wetland Seasons Bay第2期次輪超額10倍

●SEA TO SKY已取得滿意紙 入伙在即

據悉，發展商高層周五(12日)親自往地盤現場作最後檢視，並對交樓狀況感到非常滿意，其中，集團執行董事趙國雄對項目給予200%超級滿分的評價。

●啟德尚‧珒溋已取得滿意紙 新價單最高20%折扣

●MONTARA和MARINI亮燈

將軍澳日出康城的新盤陸續落成。會德豐地產公布，區內的MONTARA和MARINI快將入伙，故特意於周五(12日)晚上舉行亮燈儀式，同系的5座住宅大樓同時亮起燈，標誌着項目距離收樓的日子不遠。

發展商透露，MONTARA及GRAND MONTARA，兩期共1,120 伙已經售罊，套現逾97.88 億元。而MARINI、GRAND MARINI、OCEAN MARINI，三期合共沽出1,652伙，套現逾155.7 億元。

●何文田瀚名推2伙周一招標發售

●高爾夫‧御苑本月累計沽出11伙

●沙頭角尚澄連沽2伙 一房售377萬元

資料顯示，該盤位於沙頭角順隆街31號，由4座住宅大廈組成，共提供261伙，並已於2018年12月入伙，而項目買家必須持有區內居民證（俗稱禁區紙）。

●半山捌號開放式售697萬

●君凱豪庭上樓書

百旺都集團發展的西九龍長沙灣君凱豪庭，周五(12日)上售樓說明書。位於福華街561號的項目，樓高25層，採單幢設計，早於2008年1月已經落成。該盤樓書僅顯示4個單位的資料，包括4樓單位和7樓單位，實用面積同為436方呎，為兩房間隔。

另外，21樓及22樓的複式戶，實用面積839方呎，內置鐵樓梯，下層為客飯廳及廚房，上層設3間睡房及另一個廚房。至於23樓及24樓的複式戶，實用面積839方呎，間隔與上述單位大致相約，惟多出一個28方呎平台。

屋苑已有13年樓齡，採用一層一伙的設計。翻查資料顯示，發展商早於2007年1月以呎價2,988元起首批推售10伙，當時入場費僅219.5萬元。不過，發展商其後在2009年將部分餘售單位轉售為租。

●柏傲莊III再新增1宗取消交易 累計87宗