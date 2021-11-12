周末兩大項目共推售逾500伙 多區新盤即將入伙
2021年11月12日 21:09
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新盤蜂擁推出，接下來的周末兩大項目合共推售逾500伙搶客，市場認購反應踴躍，反映一手承接力不俗。另外，將軍澳及啟德都有住宅項目公布已取得滿意紙，入伙在即。
●MONACO ONE 周六首輪開售342伙
會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，周六(13日) 開展首輪銷售，分別以價單形式發售341伙及以招標形式出售1伙特色單位。該盤最終接獲6,153張入票，按價單出售的341伙計，亦即超額認購約17倍。
●Wetland Seasons Bay第2期次輪超額10倍
新盤銷情理想，發展商乘勢添食。新鴻基地產(00016)旗下的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，將於周六(13日)作次輪銷售，以價單形式售164伙及以招標形式發售8伙。項目已於今日(12日)截票，初步點算接獲1,950個購樓意向登記，按價單出售的164伙計，超額認購逾10倍。
●SEA TO SKY已取得滿意紙 入伙在即
長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY入伙在即。長實地產投資董事郭子威稱，該盤已經取得項目所需的滿意紙，全數1,422個單位，已經準備就緒，將會以100%的完美狀態交樓，預期本月底前會分批岀信通知業主收樓。
據悉，發展商高層周五(12日)親自往地盤現場作最後檢視，並對交樓狀況感到非常滿意，其中，集團執行董事趙國雄對項目給予200%超級滿分的評價。
●啟德尚‧珒溋已取得滿意紙 新價單最高20%折扣
龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，周五(12日)公布已取得滿意紙，將會陸續發信通知業主。發展商同步上載價單第4U號、第5R號及第6H號，新增「開心入住折扣」，即照售價減2%，最高直減折扣為20%，新價單將於本月16日生效。
●MONTARA和MARINI亮燈
將軍澳日出康城的新盤陸續落成。會德豐地產公布，區內的MONTARA和MARINI快將入伙，故特意於周五(12日)晚上舉行亮燈儀式，同系的5座住宅大樓同時亮起燈，標誌着項目距離收樓的日子不遠。
發展商透露，MONTARA及GRAND MONTARA，兩期共1,120 伙已經售罊，套現逾97.88 億元。而MARINI、GRAND MARINI、OCEAN MARINI，三期合共沽出1,652伙，套現逾155.7 億元。
●何文田瀚名推2伙周一招標發售
豪宅承接力不俗，有發展商有更信心推盤。嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名上載新銷售安排，將於周一(15日)推出16樓A室及16樓B室招標出售，招標期由當日的上午10時至下午12時。資料顯示，項目16樓A室，實用面積1,132方呎，屬三房間隔。而16樓B室，實用面積和間隔相約。
●高爾夫‧御苑本月累計沽出11伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，近日接連錄得成交。項目周五(12日)再錄沽出2伙四房分層戶，其中1座19樓B室，實用面積1,108方呎，以1,926.32萬元成交，呎價17,386元。另一成交單位為2座20樓A室，實用面積1,314平方呎，以2,232.032萬元成交，呎價16,987元。據統計，該盤本月至今已累計售出10伙分層戶及1座洋房，套現逾2.7億元。
●沙頭角尚澄連沽2伙 一房售377萬元
遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，周五(12日)連沽2伙。據一手銷售資訊網資料，屋苑5座5樓F室，實用面積369方呎，屬一房間隔，以377.53萬元成交，呎價為10,231元。另外，屋苑3座3樓M室，實用面積451方呎，採一房間隔，以527.53萬元成交，呎價為11,697元。
資料顯示，該盤位於沙頭角順隆街31號，由4座住宅大廈組成，共提供261伙，並已於2018年12月入伙，而項目買家必須持有區內居民證（俗稱禁區紙）。
●半山捌號開放式售697萬
新盤續錄成交，英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，周五(12日)新增1宗成交。單位為20樓D室，實用面積 203方呎，屬開放式間隔，連22方呎露台，以697.33萬元成交，呎價為34,351元。據成交紀錄冊，該盤本月至今累計沽出2伙。
●君凱豪庭上樓書
百旺都集團發展的西九龍長沙灣君凱豪庭，周五(12日)上售樓說明書。位於福華街561號的項目，樓高25層，採單幢設計，早於2008年1月已經落成。該盤樓書僅顯示4個單位的資料，包括4樓單位和7樓單位，實用面積同為436方呎，為兩房間隔。
另外，21樓及22樓的複式戶，實用面積839方呎，內置鐵樓梯，下層為客飯廳及廚房，上層設3間睡房及另一個廚房。至於23樓及24樓的複式戶，實用面積839方呎，間隔與上述單位大致相約，惟多出一個28方呎平台。
屋苑已有13年樓齡，採用一層一伙的設計。翻查資料顯示，發展商早於2007年1月以呎價2,988元起首批推售10伙，當時入場費僅219.5萬元。不過，發展商其後在2009年將部分餘售單位轉售為租。
●柏傲莊III再新增1宗取消交易 累計87宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再新增1宗取消交易個案，累計已錄87宗同類個案。根據成交紀錄冊資料，上述取消交易個案位於8A座32樓E室，實用面積310方呎，屬一房間隔，曾於今年6月5日簽訂臨時買賣合約，並以809.5萬元成交，惟已於昨日(11日)顯示為交易終止。