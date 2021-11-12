內地轟成交額崇拜　天貓「雙11」僅升8.5%史上最差

今年各大電商平台發起的促銷活動較往年低調，在披露銷售數據時也刻意迎合「共同富裕」、「數字人民幣」等政策大方向。阿里表示，今年天貓「雙11」期間，欠發達地區的農業產業帶錄得強勁銷售，相關農產品銷售額按年增長20%。而參與今年「雙11」的在29萬個品牌中，有65%是中小商家、產業帶商家和新品牌，其中更有7萬個中小商家、產業帶商家和新品牌是首次報名參與。

另邊廂，京東亦在今年促銷活動中，首次接受客戶在其電商平台以數碼人民幣付款。據其透露，截至周四止，已有超過10萬人在推廣期內使用數碼人民幣付款。

交易額方面，天貓及京東兩大平台今年活動期內的GMV同創新高，惟天貓的GMV增速較去年大幅減少77.1個百分點。而京東的GMV則為3,491億元人民幣，按年增長28.6%，亦較去年回落4.2個百分點。

即使電商平台有意奉迎國策，惟內地官媒仍未肯收貨，連發評論文章抨擊「雙11」，其中一篇開火相當猛烈，直斥「雙11」神話的背後充斥很多亂象，「把消費者當猴耍」，應該把真誠奉獻給消費者。

另一文章指出，「雙11」成交額壓力導致平台及商家做出過分舉動，不惜違法違規，如「亂發營銷短訊、虛購原價、二選一、虛假評價」等，骨子裏都是「成交額崇拜」在作祟，又斥「成交額再高也無非是『寅吃更多的卯糧』」。新發展理念的指引下，「雙11」應加快從營銷導向切換至技術導向，期望有一天能夠從流量、銷量大戰變為科技大戰，令其成為展示「創新、協調、綠色、開放、共享」成果的節日。

另邊廂，阿里的「老巢」杭州市亦加緊推進「共同富裕」，研究制訂了《杭州市加快發展保障性租賃住房實施方案》，於「十四五」（第14個5年）規劃期間，將建設類似於本港「公屋」的保障性租賃住房33萬間，年度租賃住房用地供應面積佔出讓住宅用地供應面積比例達到10%以上，新增保障性租賃住房套數佔新增住房供應套數比例力爭達到30%以上。

經歷一系列以「共同富裕」為主導的監管政策衝擊後，高盛唱好中資股，預料內地及境外上市的中國股票未來12個月均會錄得逾一成升幅，並將包括香港在內的境外上市中資股之投資評級調高至「增持」，理由是預期內地政策將會適度放鬆，以緩和國內宏觀經濟壓力及保持局勢穩定，而且目前中國股票相對全球同業的折價幅度接近歷史高位。