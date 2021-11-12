道指升幅收窄　港股夜期低水30點

市場已消化了周三公布的，美國30年來最熱通脹數據，主要股指目前均接近歷史高位，布國道指升幅收窄，目前報35,954點，升33.59；標指報4,655點，升6點；納指報15,745點，升41點。港股期指夜市報25,298點，跌12點，低水30點。

嘉信理財金融研究中心交易和衍生品董事總經理Randy Frederick表示，作為CPI數據同比基礎的2020年狀況異常，以及工資的上漲，可能削弱了市場對10月CPI通脹數據的反應。

美國CPI通脹率連續第5個月超過5%。拜登政府的經濟重心正從「大放水」轉向控通脹。初期為了重振受疫情影響的美國經濟，白宮通過天量放水來刺激需求，而如今面對飆升的通脹，對白宮和國會民主黨人來說，通脹降溫的速度和幅度成了關鍵問題。

【22:30】市場消化高於預期的通脹數據後，美股3大指數周五重拾升勢。道指早段曾升135點，至36,056點；標指升13點，至4,662點；以科技股為主的納指漲53點，至15,757點。

近日美股接連破頂，不少散戶投資者亦斬獲頗豐。惟有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧卻認為，高通脹會蠶食投資者的實際收益。

瑞銀則表示，即使通脹壓力正處於歷史高位，對市場的樂觀情緒影響也有限。

個股方面，電商巨頭亞馬遜有份投資的電動車初創企業Rivian上市後股價暴漲，躋身美國第二大市值車企，周五早段股價升9.92%。作為競爭對手的特斯拉行政總裁馬斯克似乎眼紅Rivian的表現，稱其「能否達致高產量、實現淨現金流入才是真正的考驗」，暗指Rivian估值過高。

外媒報道指，強生（J&J）打算將進行業務重組並分拆為兩家公司，一家主營日常消費品如膠布及嬰兒爽身粉；另一家則專注處方藥物及醫學用儀器。強生股價曾升2.79%至167.61美元。

電動車公司Lordstown Motors表示，因原材料及零部件短缺，將延遲電動農夫車Endurance的交付時間至明年第三季。該企股價曾挫12.9%。