東方日報B1：內地雙11網購瘋潮恐玩完

內地官媒指，「雙11」應加快從營銷導向切換至技術導向。

今年各大電商平台發起的促銷活動都較往年低調，在披露銷售數據的時候也刻意迎合「共同富裕」、「數字人民幣」等政策大方向。阿里表示，今年天貓「雙11」期間，欠發達地區的農業產業帶錄得強勁的銷售，相關農產品銷售額按年增長20%。至於參與今年「雙11」的29萬個品牌之中，有65%是中小型等商家以及新品牌，其中，更有7萬個中小型等商家和新品牌乃為首次報名參與。

另邊廂，京東亦在今年促銷活動中，首次接受客戶在其電商平台以數碼人民幣付款。據其透露，截至周四(11日)止，已有超過10萬人在推廣期內使用數碼人民幣付款。

交易額方面，天貓及京東兩大平台今年活動期內的GMV同創新高，惟天貓的GMV增速較去年大幅減少77.1個百分點。而京東的GMV則為3,491億元人民幣，按年增長28.6%，亦較去年回落4.2個百分點。

即使電商平台有意奉迎國策，惟內地官媒仍未肯收貨，連發評論文章抨擊「雙11」，其中一篇開火相當猛烈，直斥「雙11」神話的背後充斥很多亂象，「把消費者當猴耍」，應該把真誠奉獻給消費者。

另一篇文章亦指出，「雙11」成交額壓力導致平台以及商家做出了過分的舉動，不惜違法違規，例如「亂發營銷短訊、虛購原價、二選一、虛假評價」等，骨子裏都是「成交額崇拜」在作祟，又斥「成交額再高也無非只是『寅吃更多的卯糧』」。

文章續指，在新發展理念的指引下，「雙11」應該加快從營銷導向，切換至技術導向，期望將來有一天能夠從流量、銷量大戰，轉變為科技大戰，令其成為展示「創新、協調、綠色、開放、共享」成果的節日。

另邊廂，阿里的「老巢」杭州市亦加緊推進「共同富裕」，研究制訂了《杭州市加快發展保障性租賃住房實施方案》，於「十四五」(第14個5年)規劃期間，將建設類似於本港「公屋」的保障性租賃住房33萬間，年度租賃住房用地供應面積佔出讓住宅用地供應面積比例達到10%以上，新增保障性租賃住房套數佔新增住房供應套數比例力爭達到30%以上。

經歷一系列以「共同富裕」為主導的監管政策衝擊後，高盛唱好中資股，料內地及境外上市的中資股未來12個月均錄得逾一成升幅，並將包括香港在內的境外上市中資股之投資評級調高至「增持」，因預期內地政策將適度放鬆，以緩和內地宏觀經濟壓力及保持局勢穩定，而且目前中資股相對全球同業的折價幅度接近歷史高位。