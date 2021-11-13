美股道指收漲179點　納指升1%

市場消化高於預期的通脹數據後，美股3大指數周五(12日)重拾升勢。道指收報36,100點，升179點或0.5%；標指收報4,682點，升33點或0.72%；納指收報15,860點，升156點或1%。

近日美股接連破頂，不少散戶投資者亦斬獲頗豐。惟有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧卻認為，高通脹會蠶食投資者的實際收益。

瑞銀則表示，即使通脹壓力正處於歷史高位，對市場的樂觀情緒影響也有限。

個股方面，電商巨頭亞馬遜有份投資的電動車初創企業Rivian上市後股價暴漲，躋身美國第二大市值車企，周五股價收市升5.66%，報129.95美元。作為競爭對手的特斯拉行政總裁馬斯克似乎眼紅Rivian的表現，稱其「能否達致高產量、實現淨現金流入才是真正的考驗」，暗指Rivian估值過高。

外媒報道指，強生（J&J）打算將進行業務重組並分拆為兩家公司，一家主營日常消費品如膠布及嬰兒爽身粉；另一家則專注處方藥物及醫學用儀器。強生股價收報165.01美元，升1.2%。

電動車公司Lordstown Motors表示，因原材料及零部件短缺，將延遲電動農夫車Endurance的交付時間至明年第三季。該企股價急跌17.56%，收報5.68美元。