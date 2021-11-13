1周10大驚奇︰超級通脹殺到　「鱷王」警告︰揸現金蝕鑊甘...

美國通脹創達到6.2%的驚人高位，正在蠶食所有人的財富。有投資名宿更警告，現金貶值將令到手持現金者蒙受最大損失！因為通脹的本質其實就是現金購買力下跌，或者說「錢變得不值錢了」。在港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度之下，美國濫發鈔票導致通脹高企、美元變得不值錢之際，港元也同樣受累...

【1、「鱷王」達利奧︰通脹侵蝕財富 揸現金最傷】

美國10月通脹升至1990年以來最高水平，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水始創人達里奧(Ray Dalio)警告，持有的投資組合價值上升，並不代表財富增加，高通脹正蠶食實際財富。

外媒引述達里奧指出，在高通脹下，很多人沒有注意到自己的購買力正在被侵蝕，受害最深的是持有現金的人。他們看到資產價格上漲，就誤以為自己變得更加富有。他續稱，政府不斷印鈔，人們拿到更多現金，擴大消費下進一步導致更大的通脹。當大量貨幣被創造出來，鈔票的價值就會下降，即使擁有更多現錢，不一定會帶來更多財富或購買力。重申在現時物價飛漲的環境下，將資金買入資產更為重要。

達里奧亦警告，沒有任何個人、組織、國家或帝國在失去購買力時，不會走向失敗。他表示，美國現在花的錢遠遠大於收入，只透過印鈔來填補缺口，導致貨幣貶值。美國正走在錯誤的道路上，勢必要透過提升生產力與合作去改變現狀。

【2、明年更慘！野村：通脹危機種子恐已埋在「食品價格」】

券商野村表示，隨着能源價格飆升推動主要經濟體的通脹觸及數十年高點，並令央行行長措手不及，食品價格可能成為下一個壓力來源。

該行表示，食品在CPI中的權重比能源更大，尤其是在新興市場經濟體，下一次危機的種子可能已經在食品價格中埋下，並補充稱高能源價格可能會對食品產生強烈的二次效應。

能源成本上升、供應鏈瓶頸和封鎖過後的需求共同推動全球通脹加速。美國上月消費者價格創下1990年以來最快按年漲幅；中國的PPI也創下26年來最大漲幅。

野村指出，甚至在新冠疫情之前，就有基本面的供需因素表明食品價格飆升，疫情和能源成本上升加劇了這種動態。

在全球食品價格到2022年底上漲15%的假設情境下，分析師認為通脹預期上升將推動央行朝着「更早、更迅速的政策緊縮」邁進。

另一個潛在影響將來自食品消費的「無彈性」性質，這可能會減少家庭可用於其他商品和服務的實際可支配收入。後者會給通脹帶來下行壓力，要求央行衡量相反力量的影響。

該報告顯示，對於歐洲央行而言，15%的食品價格衝擊可能會推動整體CPI漲幅到2022年底升破4%，而目前的普遍預測為不到2%。由於歐洲央行到那時可能已經結束了疫情緊急購債計劃，市場可能想知道加息步伐將有多快。

食品價格對於英倫銀行(即英國央行)和聯儲局來說可能不是問題，因為它們在這兩個國家的CPI籃子中權重較小。即使如此，食品價格上漲15%也可能使整體CPI相對於美國和英國目前的預測進一步高出1.5個百分點。野村稱：「我們看到的能源價格飆升現在已經充分體現在通脹預期中，但這種能源價格飆升對食品價格可能造成的溢出影響不常被提及，而且可能會導致明年通脹出現重大意外，可能會迫使央行上調預測。」

【3、日本等現異象！印度神童又中 最新預言12月爆三大災難】

印度神童又中！事關近日日本及印尼相續發生規模6或以上地震，引起全球恐慌，情況與印度神童阿南德(Abhigya Anand)於近月預言片段中，曾預言9至11月全球情況會更加嚴重不謀而合，他提醒必須為此做好準備。

翻查印度神童預言，除了9至11月大災難預言，他於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機。他又點名指很快會影響美國，要直至2022年5月才好轉。阿南德同時提出5招解決方法，呼籲提高警惕。

阿南德在發布最新預言影片中表示，以吠陀占星術角度討論全球能源危機、新冠疫苗問題及經濟挑戰等。阿南德指出，在2021年12月10日、大約在12月第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）正緩慢而穩定地形成，明言這將會對世界產生很大影響，而能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，將會同時湧現並加劇，而大部分影響或會在12月10日後影響美國。

【4、咁大鑊？美前財長薩默斯：全球恐面臨「日式停滯」】

外媒報道，美國前財長薩默斯(Larry Summers)警告，全球金融市場正消化經濟放緩及低利率的預期，可能意味回到「日本式的長期停滯」，即經濟恐一齊迷失數十年。

他說：「市場似乎預期的經濟回到長期停滯或日本化(Japanization)。」所謂「日本化」指經濟停滯加上通縮，阻礙日本經濟無法自1990年代初期的樓市泡沫爆破中復甦。

根據薩默斯自2013年以來堅持的觀點，他認為儲蓄過剩及投資不足一直是工業國家的最大問題，將限制央行未來幾年加息的能力，並讓政府承擔大部分穩定經濟的責任。他又警告，低借貸成本將加劇下一輪金融危機的風險，「極低息為槓桿化、殭屍企業及金融泡沫的存在奠下根基，衍生大量投機風險的證據，極低且為負的實際利率是有問題的。」

【5、過度依賴中國！韓媒批評：尿素之亂反映當地危機重重】

由於中國限電及煤炭價格上漲等問題，進一步管制尿素出口，導致高度仰賴中國尿素的南韓爆發「尿素搶購之亂」，南韓媒體評論警告指，今次尿素事件提醒政府，中國隨時都可能突襲式對南韓依賴的產品出手管制，應做好因應對策。

該評論指，尿素之亂的前兆早在今年夏天就開始，此次尿素貨源緊張，雖然南韓政府即時反應，考慮釋出軍方儲備尿素給民間使用，並向他國尋求採購管道，即使如此，韓國政府緊急購買的量也只夠2天使用，而正在協商的10幾個進口國家的1萬噸尿素，也僅有1個半月的用量，甚至不確定何時能拿到。

此外，中國政府自10月起宣布尿素、磷酸等商品未經單獨檢疫或檢查不得出口，並採取中斷出口的措施，但南韓政府在三周後才意識到事情的嚴重性，評論認為，若在尿素事件開始出現徵兆時提前應對，也不至於要對中國擺出如此低姿態的外交。

評論談到有中國媒體表示:「南韓需明確意識到中國在全球供應鏈的地位」，此舉就像是公然用「尿素外交」來施壓，且不只是尿素，南韓對特定國家依賴度超過80%的進口商品多達3,941種，幾乎一半(1,850種)來自中國，而車用尿素更高達97%仰賴中國進口。因此，社論指出，只要中國下定決心，必能撼動南韓產業。

面對尿素貨源短缺窘境，南韓總統文在寅則表示，不必過度恐慌，此行為被評論批判，認為政府應該拿出對策，民眾的恐慌感才會消失，而此次尿素事件也讓人懷疑政府存在的理由，更反映出南韓過度依賴中國的問題，或許也能以此警惕許多高度仰賴中國的國家。

【6、薯片汽水勁加價！英食品通脹創14個月新高】

由於供應鏈中斷和重型貨車司機短缺擾亂了供應，英國10月超市價格以一年多以來最快的速度飆升，當中食品雜貨通脹達到2.1%，創2020年8月以來新高，薯片、罐裝飲品和鹹味小吃是升幅最勁的產品。

然而，隨着人們在新冠肺炎大流行期間調整了生活方式，購物習慣開始在新的基礎上穩定下來，去超級市場的次數愈來愈少的趨勢似乎將會持續，過去1個月，家庭平均光顧超市15.7次，較2020年同期的15.3次略增，但與2019年相比，每月整體光顧次數仍少4,000萬次。

【7、美債市場遍滿地雷 兇險程度達到疫情爆發以來之最】

美國國債市場過去1個月已成為雷區。外媒報道，隨着全球債券交易員努力迫使央行出手應對高通脹，債市異常的震盪讓他們自己也損失不小。由此仿佛陷入一個惡性循環，不願入市令債市流動性減少，價格更易大幅波動，這進而又阻止了人們入市的腳步。

外媒編制的美國政府證券流動性指數顯示，美國國債目前的交易狀況為2020年3月以來最糟。該指數衡量孳息率偏離公允價值模型的程度。至於預期波動率，跟蹤美國國債的ICE美國銀行MOVE指數目前接近2020年4月以來最高水平。

美國聯儲局11月3日宣布計劃每月減少購買800億美元美國國債，目標是到明年年中結束買債行動。該局主席鮑威爾重申該收水時間表對於加息時間沒有指示意義，必要情況下聯儲局果斷對「通脹」採取行動。周三(10日)美國公布的10月CPI漲幅超過預期，美債市場遭遇2月以來最大拋售。

Bleakley Advisory Group首席投資主管Peter Boockvar表示，「面對約6%的通脹率，未來8個月聯儲局的資產負債表將再增加5,000億美元，而利率仍為零。雖然現在他們在對抗通脹問題上沒有公信力，但我們可以看看數據和、或市場的現實是否會迫使他們採取更積極行動，不過這會給市場估值和經濟帶來風險。」

【8、新興市場之父押注印度 「媲美10年前中國」】

瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤預計，中國明年國內生產總值(GDP)增長可能放緩至5.4%，因房地產經濟活動走弱或拖累投資、追求確診「零新增」防疫策略則阻礙消費復甦；若情況惡化，增速更可能降至4%。

印度股市SENSEX指數年初以來累升26.25%，跟滬深300指數累跌7.99%南轅北轍。野村和摩根士丹利調低印度股票投資評級之際，投資名宿麥樸思稱，中國股票現在是有機遇，尤其是可望受惠政府反壟斷的中小企，但印度正處於中國10年前的狀態，增長潛力吸引。他相信，印度政府統一各邦法規政策有利長線；「人們總說新興市場表現貌似很糟糕，因中國拖累新興市場股票指數，但他們需看印度等其他正在上漲的領域。」

當中國房地產面臨債務危機，聯儲局趁機「攞彩」，其發表的《金融穩定報告》提到，中國金融壓力或造成風險情緒惡化，對全球經濟增長構成風險，並影響到美國。該局解釋，中企和地方政府債務龐大，金融行業槓桿極高，特別是在中小型銀行。對於金融槓桿的持續監管勢衝擊負債纍纍的公司，尤其是房地產行業。而財務壓力反饋到中國金融體系，並影響金融企業，引發房地產價格突然調整，或投資者風險胃納下降等。

【9、中國若堅持疫情清零 經濟學家：GDP增長放緩加劇】

德國商業銀行(Commerzbank)資深新興市場經濟學家Hao Zhou周一(8日)指出，若中國持續堅持清零策略，需求將承受壓力。但與此同時，沒有任何迹象顯示中國會在短期內鬆綁或放寬該政策，所以在接下來的幾個季度，他認為中國經濟基本上將持續放緩。

另一方面，中國遭遇能源危機，拖累生產及工業活動，市場亦關注中國恒大的債務問題，蔓延至其他房企。外媒對分析師的調查顯示，中國第3季GDP僅增長4.9%，低於增長5.2%的預期，亦不如第2季的增長7.9%。

【10、牛津專家：中國房地產債務將導致多年經濟停滯】

牛津大學中國中心經濟學家George Magnus表示，中國房地產行業的債務問題或導致一段時間的經濟停滯，影響內地及全球經濟。

Magnus認為，中國未來幾年面臨的最大房地產相關問題，真正迫在眉睫的是債務，特別是地方政府、國有企業等其他經濟部門正在發生的大問題，他說：「房地產市場目前到了臨界點」。

他說：「在中國房地產市場至少擴張20年之後，他們有點束手無策，料當局將在今年及2022年11月前，幫助房地產行業走出困境」，但他認為市場將面臨多年的停滯。

哈佛大學著名的公共政策與經濟學教授Kenneth Rogoff及國際貨幣基金組織經濟學家於2020年8月發表的研究論文估計，房地產行業約佔中國GDP的29%，包括住房投資、管理、租賃及購買等服務，以及商品和耐用消費品等其他項目。