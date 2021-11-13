致富智庫：元宇宙係乜？商機背後隱藏巨大殺機？

自上月底美國社交平台巨企Facebook(Fb)始創人朱克伯格宣布，將Facebook Inc.改名為Meta，以凸顯公司轉向專注於以虛擬實境(VR)為主的「元宇宙」新興計算平台，隨即掀起「元宇宙」(Metaverse)熱潮，無論是晶片企業、體育用品公司等都想搭順風車，而虛擬貨幣如以太幣更率先受惠，最新已升破4,800美元再創新高。

全球已有400家企業以元宇宙概念優化產能。根據Emergen Research報告指，去年元宇宙市場年複合增長率為43.3%，市值達476.9億美元。到2028年，市值更上望8,289.5億美元。

【「元宇宙」是甚麼？】

如此龐大商機實在不容忽視，但講左咁耐，首先要搞清楚「元宇宙」是甚麼？「元宇宙」(Metaverse)一詞中的「Meta」有超越的意思，「verse」即是Universe(宇宙)，加起來就是「超越宇宙」，形容一個持續存在的數碼世界，會永遠存在，有去中心化概念，卻同時與現實掛鈎。要構建這樣的世界，高速網絡、穿戴式設備、容量大而運算快的電腦裝置、數碼貨幣，全部都不可或缺。

一般認為，1992年Neal Stephenson在其科幻小說《Snow Crash》中首次提出元宇宙(Metaverse)的概念。小說中的元宇宙是一個虛擬數碼世界，代表現實物理世界的一個平行宇宙，而每個人在元宇宙都有他自己的化身(Avatar)。

【Fb朱克伯格：讓元宇宙規模達10億人】

Facebook將改名為Meta，新商標則改為類似「無限符號」（∞），而美股代碼則在12月1日起改為「MVRS」。朱克伯格對元宇宙領域抱有很大野心，目標讓元宇宙規模達到10億人，但承認打造它的基礎設施將會是一條漫長道路。

其實早於2018年，Fb已就進攻元宇宙奠定基礎，旗下虛擬實境(VR)廠商Oculus的高層Jason Rubin當年就曾提出元宇宙計劃。到今年7月，創立元宇宙團隊，並於9月時宣布，投資5,000萬美元打造元宇宙，接着又在10月表示，未來5年將在歐盟增聘1萬人，只為建立元宇宙。

要投入元宇宙，最關鍵的還是VR及擴增實境(AR)裝備，惟兩者目前普及率仍低。朱克伯格披露，今年要為元宇宙開發獨立部門「Facebook Reality Labs(FRL)」，投入起碼100億美元(約780億港元)，專攻VR及AR，但承認FRL在未來幾年內成本會持續上升，且呈現虧損狀態。

不過，要發展宏大的元宇宙夢，代價不菲。首先可能為該企帶來一筆巨額支出，單計投資實境實驗室，預計今年公司整體營業利潤將減少約100億美元。計及人員與基礎建設使費，明年總支出可能大增270億美元，而網絡基礎設施與數據中心的資本支出料將增加約80%。

【小心！元宇宙恐成「糖衣泡沫」】

事實上，有不少科技界的名人亦提醒，這個乍聽起來十分美好的概念，可能只是「包着糖衣的泡沫」。投資銀行富瑞(Jefferies)分析師認為，要元宇宙成真，恐怕還需要幾十年。

內地官媒亦留意到元宇宙趨勢，更點名不看好該產業鏈，稱其完善需要眾多技術環節的長期建設。倘若基礎設施、市場培育、軟硬件發展、內容建設等環節「甩轆」，就不得不警惕未來1到2年內「元宇宙泡沫」破滅的可能。

Alphabet前行政主席、現任美國人工智能國家安全委員會主席舒密特日前接受訪問時，呼籲社會重視元宇宙發展所帶來隱憂。舒密特點出兩大隱憂，包括進一步加深網絡沉迷問題，以及線上社群互動產生歧視、對立等現象。

此外，他更表示，業界均認為元宇宙會以開放原則發展，但在商業利益引誘之下，總會有科網巨企會在元宇宙發展背後主導規則制訂方向。因此，可能演變元宇宙發展仍掌握在少數巨頭手上，而非理想般美好。

有「iPod之父」之稱的蘋果公司(Apple Inc.)前高級主管法德爾日前在受訪時也同樣透露對元宇宙發展的隱憂，並認為元宇宙議題實際上難以發酵。他表示，在1988年開發VR眼鏡的時候就聽過元宇宙理論，更警告技術往往會帶來意外後果。