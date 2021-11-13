愈限制愈押注？多家美企大力投資中國半導體

綜合媒體報道，一項調查顯示，過去4年，英特爾與紅衫資本等知名美企與創投公司，對中國半導體產業的投資仍大增逾1倍，形同在這場科技戰中助中國一臂之力。

美國智庫Rhodium Group的數據分析結果顯示，2017年至2020年期間，美國風投公司、半導體巨頭與其他私人投資者，共參與中國半導體產業的58宗投資交易，是前4年間的超過2倍。值得留意的是，自2017年以來，美國創投和私人投資者參與的中國晶片產業投資交易數目，平均每年約14至15宗，去年卻突增至20宗，創下歷史新高。

作為最積極的投資方之一，英特爾正支持一家名為概倫電子(Primarius Technologies)的中國晶片設計工具商。

媒體還發現，去年初以來，紅衫資本(Sequoia Capital)、Lightspeed Venture Partners、經緯創投(Matrix Partners)，以及紅點創投(Redpoint Ventures)的中國部門，已對中國晶片產業進行至少67次投資。其中，紅杉資本的中國部門去年迄今至少對中國晶片業進行40項投資，包含對中國GPU供應商上海沐曦積體電路和北京摩爾線程的投資方案。據估算，美國投資者至少為中國晶片新創籌集數十億美元資金。