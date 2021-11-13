【錢夫人巡舖】提早迎新「稅」　邊間年息低見1.08厘？

踏入11月，多家銀行陸續推出稅務貸款優惠，錢夫人幫你格晒價，睇吓邊間銀行最低息先。唔止係息低咁簡單，現金券、抽獎活動樣樣齊，務求人人開心度「稅」！

●大新：實際年息1.08厘

大新銀行推出交稅「快應錢」，息口暫時低絕全城，實際年利率可低至1.08厘。貸款額高達200萬元或12倍月薪（以較低者為準），還款期6至24個月，而且以本年度（2020/21）或去年度（2019/20）稅單申請均可。透過該行手機應用程式（App）「e直通遙距申請」，可即時數碼批核。

該行推出「大搖大賞」遊戲推廣，參加遊戲兼成功申請及提取交稅「快應錢」，有機會獲得最新型號智能手機或全期零利息優惠。

●渣打：還款期達60個月

渣打今年誓搶市場佔有率，推出實際年利率低至1.18厘的稅季分期貸款，手續費全免，全新客戶及貸款期達36個月或以上額外可享1,000元現金回贈，網上申請享高達3,000元現金回贈。貸款額高達月薪18倍或200萬元，以較低者為準，還款期長達60個月。

由即日起至11月30日，成功申請分期貸款或結餘轉戶計劃，並提取貸款額達35萬元或以上即可參加抽獎，贏取新型號智能手機，可見渣打今年為搶佔私人貸款市場不遺餘力。

●星展：最多借月薪20倍

星展銀行（DBS）推出的稅季貸款實際年利率低至1.33厘，貸款額高達月薪20倍或200萬元（以較低者為準），享0%貸款開立費，彈性還款期12至24個月，申請人最低年薪須為8萬元。成功申請有機會獲200元「一扣即享」金額，可即時於DBS Card+扣減全球任何商戶的簽帳金額。

●富邦：30分鐘初步批核

今個月新加入戰團的富邦銀行，稅貸實際年利率低至1.49厘，免手續費，還款期長達24個月，貸款額最高月薪8倍或200萬元（以較低者為準）。

貸款可直接存入客戶指定銀行戶口，經電話申請最快30分鐘獲悉初步批核結果。客戶成功遞交所需資料及文件後，最快可一個工作天後知悉最終批核結果。

●恒生：首個月免息免供

恒生銀行今年推出的稅季貸款亦相當吸引，實際年利率低至1.35厘，貸款額高達300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期長達60個月。網上或手機申請專享高達2,000元現金回贈，兼且特設首月還款假期，首月免息免供。

●眾安：本月推限時優惠

虛擬銀行眾安（ZA Bank）推出「一錘定息」稅貸優惠，成功提取20萬元或以上及還款期6至36個月的稅貸，實際年利率一口價1.75厘，貸款額高達100萬元。全新客戶通過貸款流程開立ZA Bank帳戶及成功提取貸款，即可獲400元現金獎賞。全新客戶只需90秒就立即知道審批結果。

該行本月更有限時活動優惠，用戶可贏取高達1,111元獎賞，而首1,111位用戶使用優惠碼「TAX1111」申請20萬元或以上，6至36個月稅貸可保證獲得一厘實際年利率。

市民須留意以上貸款息率受條款及細則約束，以各銀行最新公布為準。實際還款額及利率視乎信貸評分及最終批核情況。