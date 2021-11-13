美國西部航線運費破頂　海運需求旺盛料持續至明年

美國航線運費大漲，帶動貨櫃海運運價指數SCFI最新一周報價止跌回升。其中，美國西部航線運價甚至創下新高。上海航交所的貨櫃運價綜合指數SCFI早前上漲18.12點至4,554.04點，中止四連跌。

值得注意的是，美西航線運費連續四周上漲，最新報價每40呎櫃6,730美元，全周漲269美元、漲幅4.16%，創新高；美東線則是終止六連跌，最報價每40呎櫃10,589美元，按周漲161美元、漲幅1.54%。

反觀歐洲線連兩周下跌，最新報價每20呎櫃7,560美元，周跌77美元，跌幅1％，較上周跌幅0.7％擴大；地中海線運價每20呎櫃7,207美元，周跌62美元、跌幅0.8％。

粗略估計，目前全球塞港船舶至少有600艘、約300萬TEU(20呎櫃)，佔全球總運力比重約12.4%，其中美西塞港尤其嚴重，重要港口平均等待時間最少14.6日。市場人士預計，今年第四季到明年第一季海運運輸需求仍持續暢旺。

分析認為，在美國為首的內需消費、進口需求驅動下，對運輸需求持續強勁，但塞港、全球航線準班率探低，導致船舶艙位供給吃緊，客戶貨物積累遞延，海運需求持續暢旺。