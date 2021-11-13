格陵蘭禁採鈾礦　阻中資企業擴張稀土版圖

中國為布局北極戰略，透過一帶一路倡議，支持由中資-盛和資源控股的澳洲格陵蘭礦業公司(Greenland Minerals)，在格陵蘭開採稀土。然而，格陵蘭國會通過新法，禁止開採鈾礦，並停止開發格陵蘭南端寬納斯特(Kuannersuit)的稀土礦藏。

中國稀土開採量佔全球開採量的70%以上，中國稀土磁鐵加工量佔到全球加工量的90%。盛和資源則是全球最大的稀土材料生產商之一，該公司在2016年收購了格陵蘭礦業公司12.5%的股份，成為後者最大的股東。

格陵蘭南部的寬納斯特蘊藏着僅次於中國的世界第二大稀土儲量和鈾礦，佔全球稀土產量的10%。自美國前總統特朗普於2019年提出購買格陵蘭構想以來，格陵蘭南部的寬納斯特豐富的稀土資源，引起外界關注。

格陵蘭地方議會於今年4月6日提前選舉，最後，由支持環保的左翼政黨因紐特人共同體(Inuit Ataqatigiit)贏得選舉，該黨領導人Mute Egede順利成為新任總理。他聲明將竭盡所能阻止寬納斯特稀土礦場項目。

為此，格陵蘭島國會日前通過一項新法案，旨在禁止探勘鈾礦藏，也禁止探勘釷等其他放射性礦藏，並停止開發格陵蘭南端寬納斯特的稀土礦藏。