野村︰明年全球糧價飆升　央行或提前收水

全球通脹壓力不斷升溫，投行野村認為，考慮到全球農業現代化的大背景下，糧食生產更加依賴機械及能源，能源價格飆漲對於糧食價格的溢出效應正愈來愈明顯。該行認為，明年全球糧價可能面臨進一步的上行壓力，或導致各國央行不得不提前採取行動。

野村在一分研究報告中指出，如果糧食價格飆漲，新興市場經濟體，尤其是低收入的經濟體將面臨食品價格進一步飆升的風險。

在央行方面，食品價格上漲可能導致明年通脹意外大幅上揚，這可能導致各國央行不得不提前採取行動，以應對市場通脹預期的上升。

早在新冠疫情爆發前，全球糧食供需就處於非常緊張的狀態。隨着新興市場經濟體的增長，當地消費者正在食用更「昂貴」的蛋白食品(如肉類、乳製品和海鮮)。這對全球糧食產量提出了更高的要求，因為平均需要3公斤穀物才能生產1公斤肉類。

至於供應方面，全球變暖增加了嚴重乾旱和洪水的發生的頻率，降低全球糧食產量。而新興市場農業生產率低、城市化和工業化對土地的需求競爭以及水資源短缺和動植物疾病的蔓延也對糧食生產造成巨大的負面影響。

新冠疫情的爆發則加劇了全球糧食供需的不平衡。因疫情影響而頒布的跨境旅行限制正擾亂許多農場對於季節性員工的需求，加劇糧食生產領域的勞動力短缺。

野村表示，現代糧食生產更加依賴機械、灌溉系統、運輸和冷藏，所有這些都增加了糧食價格對更高能源成本的敏感性。

與此同時，化肥的生產(糧食生產的最大成本之一)也高度依賴原石油化工體系。以氨水(生產化肥的關鍵原料)為例，去年的夏天的價格大約為每噸100美元，現在則接近每噸1,000美元。