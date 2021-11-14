陳樂怡：市場變化甚多　籲留意短線波動風險

美國10月通脹高於預期，市場最新押注美國聯儲局將於2022年7月加息，有別於早前預計;在9月才採取行動。不過，近期弱勢內房反彈，蓋過美國聯儲局或提早加息及中國經濟下行的憂慮。展望後市，中美元首會面消息有望為大市帶來支持，恒指阻力見於11月初高位(25,639點)。策略上，由於新冠肺炎口服藥研發取得突破，利好旅遊消費及能源股。長線則維持看好碳中和主題，建議回調吸納。

不過，另一邊廂，遊戲業務出現輕微正面信號，10月面世的英雄聯盟手遊市場反應正面，利好第4季遊戲收入。公司加快發展海外遊戲市場，有助緩衝國內針對未成年玩家的管制。儘管如此，騰訊績後仍遭分析員調低盈利預測及目標價，預計在監管環境未明朗，業務前景有好有壞，股價維持區間上落格局。相信其他互聯網公司業績亦有難有太大驚喜。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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