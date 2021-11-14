陳樂怡：市場變化甚多 籲留意短線波動風險
2021年11月14日 06:00
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美國10月通脹高於預期，市場最新押注美國聯儲局將於2022年7月加息，有別於早前預計;在9月才採取行動。不過，近期弱勢內房反彈，蓋過美國聯儲局或提早加息及中國經濟下行的憂慮。展望後市，中美元首會面消息有望為大市帶來支持，恒指阻力見於11月初高位(25,639點)。策略上，由於新冠肺炎口服藥研發取得突破，利好旅遊消費及能源股。長線則維持看好碳中和主題，建議回調吸納。
展望本周，一眾科技股將會接力公布季績，包括阿里巴巴(09988)及京東(09618)等。參考騰訊(00700)第3季業績表現，即使市場預期已相當保守，但表現仍要令人失望。監管收緊，以及宏觀經濟疲弱雙重打擊下，拖累廣告業務收入增長，而管理層預計廣告業務弱勢還會持續幾個季度。
不過，另一邊廂，遊戲業務出現輕微正面信號，10月面世的英雄聯盟手遊市場反應正面，利好第4季遊戲收入。公司加快發展海外遊戲市場，有助緩衝國內針對未成年玩家的管制。儘管如此，騰訊績後仍遭分析員調低盈利預測及目標價，預計在監管環境未明朗，業務前景有好有壞，股價維持區間上落格局。相信其他互聯網公司業績亦有難有太大驚喜。
內房流動性緊張持續。恒大(03333)再次「剛好」避過債務違約，加上房地產融資環境輕微改善，個別城市放寬限購，市場憧憬內房調控最嚴日子已過，帶動內房、建材及物管板塊低位反彈。無疑房地產為中國經濟重要骨幹，樓價變動及樓房交收更牽涉民生，調控政策略略放寬不無道理，內房短線或追升一波。但內房債務問題複雜，消息變化甚多，市場信心並不穩固，投資者宜留意短線波動風險。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)