陳鳳珠：料內地汽車行業累積購買力明年釋放

乘聯會的數據顯示，內地10月份乘用車零售銷售按年減少13.9%至171.7萬輛，按月上升8.6%，當中新能源汽車零售銷量按年增加1.4倍至32.1萬輛。首10個月的乘用車累計零售銷量按年升8.7%至1,622.7萬輛，其中新能源汽車累計銷量按年增長1.9倍至213.9萬輛。

乘聯會表示，晶片供應短缺及原材料價格上漲影響汽車生產，而車企庫存亦處於低水平，雖然年底為銷售旺季，但預期難以大幅推動銷情，部分需求或延遲到明年，並預期晶片短缺情況持續。

從數據可見，新能源汽車的銷售增長顯著，而工信部亦統籌研究支持新能源汽車加快發展的政策，包括提升新能源汽車的安全技術標準，加強智能網聯汽車數據安全、網絡安全及軟件升級備案管理。另外，亦要加快充換電基礎設施的建設，增加配套，以提升新能源汽車的使用便利性。預期明年新能源汽車仍為推動汽車市場增長的主力，當晶片供應短缺問題得以紓緩，預料內地車企將加快生產，今年累積的購買力有望於明年釋放，從而推動明年汽車市場快速增長。

據國統局數據，今年第3季汽車行業利潤按年下跌48%至923億元人民幣，行業營業收入利潤率為4.9%，處於歷史低水平。汽車行業的利潤下跌主要因市場晶片供應不足，企業產能利用率下降，加上原材料價格高企，導致汽車行業的成本壓力上升所致。目前汽車行業經營相對困難，但各車企已靈活採用晶片生產，儘管今年銷量或受產能所限影響，但預期未來情況將會逐步改善，汽車行業的利潤率將會回升。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)