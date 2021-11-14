葉尚志：山東黃金產量逐漸恢復　上望18.5元

港股仍有伸延回整行情的傾向，恒指的反彈阻力區已可在25,400至25,600點範圍確立，後市有繼續下探尋找支持的機會。事實上，美國聯儲局已落實退市減少買債的計劃，情況對市場的流動性將逐步構成影響，而港匯亦已見有所轉弱了，最新報每美元兌7.7910港元，已逼近年內的最弱位置水平，要注意資金有再次外流的迹象。

事實上，受到今年2月初安檢的影響，山東黃金過去半年的金礦產量出現了明顯下滑，是令到股價受壓出現盤底狀態的原因。然而，隨着復工復產的逐步展開，公司於10月的黃金產量已大致恢復至去年同期的90%。

另一方面，全球通脹壓力仍在升溫，加上市場預期聯儲局最快要到明年中才有開始加息，消息都刺激金價向上突破。目前，紐約期金已創出了5個月來新高，並且升穿由去年8月延伸下來的下降軌阻力。建議可於15.5港元買入，目標價上望18.5元，止蝕位於13.8元。

第一上海首席策略師葉尚志