郭家耀：海底撈「止血」策略待時間驗證　投資者宜觀望

公司管理層表示，並非以城市區域劃分來決定那些門店要關閉，而是3個考量，包括：1、外部商圈及客流量是否能支撐門店經營；2、周邊門店的密度是否過高；3、單店的財務資料是否處於爬坡期，短期內盈利情況是否有改善的可能性。同時，亦減慢集團業務擴張計劃，若門店的平均翻台率低於每日4次，原則上不會規模化開設新門店。

數據顯示，截至今年6月底，全球海底撈門店總數達1,597家，若關掉300家，將令門店總數跌至1,300家左右，即計劃將大刀闊斧砍掉近20%店舖數目。值得注意是，今年上半年新開門店仍高達299家，開店數目不但較過往2年進取(2019年、2020年分別新開308家、544家店)，新計劃代表要關掉超過上半年新開門店的數目，令全年新增門店數目首次出現負增長。上半年還在急速擴張，下半年幾乎要打回原型，反映公司過去幾年盲目擴張，未有應對市場變化。管理層目前只能靠「止血」，未有提出任何前瞻性對策解決眼前困局；同時，如何確保日後的新店，不重蹈「問題門店」的覆轍，亦考驗管理層的智慧。

回顧公司上半年業績，整體翻台率由2017和2018年的每天5次，持續下跌至每天3次。顧客人均消費亦由2020年上半年的112.8元，減少到2021年同期的107.3元。雖然分店數目減少，將令其周邊門店生意增加，不過，關停門店對短期盈利表現將產生不利影响，一方面，多項成本開支中，漲幅最大、亦是行業中相對較高的「員工成本」，因為未有裁員計劃而依舊存在(截至今年6月底員工人數約14.05萬人，按年急增52.4%)；另一方面，關停門店將產生合約／租金等問題，公司第4季將錄得減值損失，拖低盈利表現。

透過減少開支是集團重回正軌的第一步，但相關策略或需以年計的時間來體現成效。更重要是，公司未來有什麼策略，應對日益增加的市場競爭，包括來自其他大型火鍋連鎖店，以及疫情下專門售賣火煱物的連銷店亦正搶佔市場，其次是如何解決包括食材價格的餐飲經營成本上漲影響公司毛利的問題。投資者宜保持觀望，等待改革出現進展才進場也不遲。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)