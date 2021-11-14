陳政深：憧憬微創醫療續分拆不同業務　短線目標42.6元

港股近日回穩，上周連升4日，曾上試25,527點，短暫突破9月14日的前下破裂口阻力。短線而言，大市氣氛似略有改善，然而本周的中美元首會談，以及內房債等問題，仍會為大市帶來不明朗因素。從技術分析審視，恒指今年2月18日的高位31,183點，跌至10月5日的23,681點，反彈23.6%正好達25,451點，接近上述高位。如果指數未能進一步企穩並更上層樓，即下關26,547點，則大市未可言穩。

可以想像，未來微創醫療仍會繼續分拆不同業務，令業務價值更能在資本市場顯現，在此憧憬之下，或意味微創股價可看高一線，暫時可以50天線，即42.6港元為短線目標。若可企穩，下站可直指50元，止蝕參考訂於前低位，即32.4元位置。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）