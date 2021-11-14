陳政深：憧憬微創醫療續分拆不同業務 短線目標42.6元
2021年11月14日 09:30
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港股近日回穩，上周連升4日，曾上試25,527點，短暫突破9月14日的前下破裂口阻力。短線而言，大市氣氛似略有改善，然而本周的中美元首會談，以及內房債等問題，仍會為大市帶來不明朗因素。從技術分析審視，恒指今年2月18日的高位31,183點，跌至10月5日的23,681點，反彈23.6%正好達25,451點，接近上述高位。如果指數未能進一步企穩並更上層樓，即下關26,547點，則大市未可言穩。
個股策略上，現階段宜以博反彈為主，投資者亦應保持一定靈活性，事關在宏觀因素仍然多變之下，目前並非部署長倉之時。微創醫療(00853)主要業務為治療血管疾病及病變的微創介入產品，此外，其產品亦包括骨科醫療器械、心律管理、大動脈及外周血管介入產品等。集團在今年2月分拆心通醫療(02160)上市，其後在本月上旬，再分拆微創機器人(02252)，後者近日接連破頂，微創醫療亦都短期觸底迹象。
從上述的資本市場動作來看，微創似乎甚懂運用股市將業務的價值體現。早前其非全資附屬、從事神經血管疾病的治療及通路類器械的研發、製造及商業化的Microport NeuroTech向6名投資者發行約203.25萬股的A輪優先股，總代價3,126萬美元，而微創亦向該6名投資者轉讓772.04萬股MN的普通股，投資者當中，包括中金(03908)旗下基金。
可以想像，未來微創醫療仍會繼續分拆不同業務，令業務價值更能在資本市場顯現，在此憧憬之下，或意味微創股價可看高一線，暫時可以50天線，即42.6港元為短線目標。若可企穩，下站可直指50元，止蝕參考訂於前低位，即32.4元位置。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）