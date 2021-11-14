【星期一‧炒啲乜】中美元首將會面　港股有運行？

美國上月通脹升至1990年以來最高水平，影響美股由高位略為回軟，但道指仍企於36,100點之上；而港股在科技股力撐下連升4日，全周累漲457點或1.84%，扭轉之前兩周的跌勢，穩守25,300點。

展望本周，周一(15日)北京證券交易所正式上市，首批涉及81間公司。同日，內地將公布固投、零售及工業等主要宏觀經濟數據。周二(16日)的市場焦點則落在中美元首的視像會面，而對話成果將影響後續的中美關係。

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