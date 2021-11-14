10月香港指標甲廈售價升0.2%　空置率仍高企

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，10月份商廈租售價維持窄幅上落，指標甲廈售價按月微升0.2%，甲廈租金則按月上升0.8%。

報告指出，10月份甲廈售價按月微升0.2%，港島核心區，包括中環、上環、金鐘及灣仔等表現持平，而尖沙咀區表現最好，按月上升2.3%，東九龍及葵涌區則分別按月升0.1%及0.3%。

租金方面，分散業權甲廈及乙廈租金，上月按月分別升0.8%及跌0.9%。當中較為矚目的商廈租賃成交，為運動服裝品牌Nike由九龍灣遷往觀塘國際貿易中心，租用約5.4萬呎樓面，呎租約32元。此外，中環國金2期全層亦獲一家中資資產管理公司承租，公司原租用灣仔One Hennessy，現擴充增至中環國金2期全層約2.5萬平方呎樓面，呎租約130元。

10月甲廈空置率雖然按月下跌0.3%，但甲廈空置率仍然高企，截至10月底為止，本港整體甲廈空置率為10%，當中空置率最高的地區為東九龍，最新空置高見15.5%，至於灣仔/銅鑼灣也達9.5%，上環亦升至9.4%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，政府最新公布的《施政報告》，提出興建佔地3萬公頃的「北部都會區」，預計落成後可提供65萬個工作職位，配合與內地更頻繁的經濟連繫，寫字樓需求定必上升，有利未來商廈市場。他相信，中港若能成功恢復部分通關，將能為投資者對寫字樓市場帶來信心，進一步帶旺寫字樓後市。