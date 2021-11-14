北交所明日開市　基金專家有咩投資建議？

內地第三個交易所北京證券交易所(下稱北交所)將於周一(15日)正式開市！前海開源基金管理執行總經理楊德龍表示，由於北交所首批上市公司總市值約3,000億元人民幣(下同)，融資量亦不大，而且大部分是小市值股份，對部分大型機構投資者的吸引力欠奉，認為北交所開市不會分散滬深主板、上海科創板及創業板的資金，惟未來可能會有專門針對北交所上市公司的基金發行。

北交所投資者的門檻設定為50萬元，較新三板大幅下降，合資格投資者逾400萬人。楊氏相信，入場門檻下調將吸引更多投資者參與，目前的合資格投資者人數亦為北交所開市後的交易活躍度提供一定保障。同時預期，北交所開市交易後也不會出現大面積擴容，而是有秩序地吸引具有科創屬性的企業，故對於二級市場並不會帶來太大的影響。

不過，他提醒普通投資者，北交所掛牌的公司屬成長型企業，雖然未來發展空間潛力大，但投資風險亦較大，故參與北交所交易須謹慎，強調要分散投資，並控制投資總額，不宜重倉投資一家公司，防止出現風險過於集中。另建議，投資北交所上市公司的資金總額佔個人可投資總金額最多20%，以控制投資風險。若日後有針北交所的公募基金或交易所買賣基金(ETF)發行，則可透過投資相關產品，間接投資北交所的企業。

北交所首批掛牌企業達81家，其中71間公司由新三板精選層平移至北交所，另有10隻為新股，主要是資訊科技、醫藥、機械設備等行。