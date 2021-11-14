通脹失控！美國肉蛋1年升3成　收水事在必行？

美國勞工部數據顯示，肉類、奶制品、雞蛋、糖和咖啡等產品的價格，在過去一年的升幅甚高。CPI指數中，食品雜貨按年升5.4%，是過去20年來升幅較大的年份。相比之下，疫情爆發前的5年中，食品價格根本沒有上升。

食品價上升導致美國通脹率達到近31年來的最高水平。美國10月CPI按年大升6.2%，是1990年12月以來最高水平。物價升幅超過工資升幅，迫使美國人將更大份額的收入用於食品及汽油等必需品。

在肉蛋價格方面，美國煙肉的平均價格由一年前的每磅5.72美元飆升至7.32美元，按年升28%；雞蛋升幅更誇張，由一年前的每打1.41美元上升至1.82美元，按年升29%。碎牛肉的平均價格較一年前上升18%，至每磅4.72美元。考慮到相關數據包含大包裝的便宜牛肉，因此消費者的零售單價實際料更高。

由於美國人面臨更高物價，消費者信心在過去幾個月急劇下降。高通脹亦給美國聯儲局帶來減少貨幣寬鬆刺激措施的壓力。白宮方面目前亦急於解決該問題，持續高通脹或令民主黨於明年中期選舉中失去對國會的控制。

拜登周三(10日)稱，正採取措施試圖緩解通脹，「通脹損害了美國人的錢包，扭轉這一趨勢是我的首要任務」。