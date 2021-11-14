拆售帶動　10月純車位註冊按月增45%

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，10月錄759宗純車位註冊，較9月的521宗增加約45.7%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，10月註冊個案一般主要反映9月市況。

王續指，10月純車位註冊量按月升幅顯著，主要受車位拆售個案帶動；日出康城MARINI錄132宗純車位註冊，成為10月錄得純車位註冊量最多的屋苑，太古城以107宗純車位註冊緊隨其後；而兩屋苑合共錄得239宗純車位註冊，佔10月純車位註冊量逾3成，相信當中涉及不少拆售個案。

另外，若按金額劃分10月純車位註冊量表現，其中價值200萬元以上純車位錄358宗註冊，較9月的133宗增加近1.7倍，表現最好；價值100萬以上至200萬元純車位錄278宗註冊，較9月的246宗增加約13%；相反，價值100萬元或以下純車位錄123宗註冊，較9月的142宗減少約13.4%。

若以三區劃分，10月純車位註冊量表現，當中港島區錄182宗註冊，較9月的86宗增加逾1.1倍；新界區錄465宗註冊，較9月的318宗增加約46.2%；相反，九龍區錄112宗註冊，較9月的117宗減少約4.3%。