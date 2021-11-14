【老貓燒鬚】股神巴菲特遇「龐氏騙局」！損失逾26億元

外媒報道，美國太陽能公司DC Solar創辦人Jeff Carpoff，因騙取投資者錢財，日前被法院判處30年監禁。報道更指 ，股神巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)亦是受害者之一，損失金額高達3.4億美元。

DC Solar是行動太陽能發電機組(MSG)的製造商，早前聲稱，在2011年至2018年共生產了1.7萬台行動太陽能發電機組，稱可為手機信號塔和體育賽事提供應急電源，是可替代能源創新者。

由於太陽能發電機組符合清潔能源定義，且據美國鼓勵政策，開發者可獲獎勵及大筆聯邦稅收減免等噱頭，因而令DC Solar獲得許多投資者青睞。

惟調查員發現，Jeff Carpoff與其妻Paulette Carpoff通過帳目、租賃合約等各種形式造假，向投資者營造公司生意火爆的假象。據悉，DC Solar聲稱生產的1.7萬個太陽能發電機組中，逾半數是不存在的。

Jeff Carpoff夫婦更聯同其他同夥，用類似「龐氏騙局」的循環支付，實行會計和租賃收入欺詐，像是利用新投資者的錢，償還舊的投資者，規模因此愈來愈大。這場「龐氏騙局」由2011年至2018年，涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元

報道亦指，目前美國政府已沒收Jeff Carpoff夫婦的大部分財產，追回1.2億美元損失，並計劃將這些錢歸還給投資者。