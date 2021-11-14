生意難做！內地遊戲開發商面臨哪三重威脅？

內地接連限制兒童遊戲及應用程度，對未經授權的遊戲平台管制後，進一步暫停新視訊遊戲的發證許可。以往通常每月通過一次新遊戲的許可證，惟最近一次批准已是7月份了。當局未有宣布停止發放新牌照的原因，證券業推測，停發新牌照是多項管制政策總匯的結果。

外媒報道引述廣東省一家中型開發商的工程師指，許可證凍結令其公司多個項目停止， 擔心員工或遭裁員。而廣東是內地大部分遊戲行業的所在地。市場預計，未獲得遊戲許可證的公司盈利不會立即受影響。

遊戲業者面臨的第二個威脅是，當局持續規範兒童遊戲活動。9月將18歲以下未成年人在周末及假日使用網絡遊戲服務的時間，限制為每天1小時，該政策或令兒童遠離遊戲行業，將導致未來成年客戶的流失。

業者的第三個風險是，下載遊戲的平台在2018年暫停遊戲許可期間，存在一個灰色地帶，某些平台願意攜帶未經許可的遊戲或帶有虛擬認證的遊戲。惟2020年後，蘋果從其中國應用商店中清除3萬多款未授權遊戲，在新環境下，遊戲公司被迫開發新的業務領域。

中國第二大遊戲開發商網易已轉向所謂的元宇宙產品，是一種虛擬現實的網絡，該公司上個月投資北京新創公司Next Generation，生產虛擬偶像，其中一些偶像模仿現實生活中的演員和表演者。

騰訊製作熱門遊戲《王者榮耀》的子公司TiMi Studio Group上個月宣布，在西雅圖和洛杉磯推出獨立遊戲工作室，是該公司在美國的第一個地點，而美國是僅次於中國的第二大遊戲市場。