十大屋苑交投轉旺　太古城兩房41年升值21倍

中原地產表示，10大屋苑於周六、日(13、14日)錄12宗成交，較對上一周僅3宗上升3倍，屬10周高。

該行地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤熱賣帶動整體入市氣氛，加上市場基礎利好因素不變，疫情持續穩定，恢復通關有望，買家普遍入市心態正面，部分一手向隅客亦陸續流向二手市場，帶動交投。

中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城過去兩日錄1宗成交，單位為高安閣低層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，叫價約1,250萬元，議價後以1,068萬元易手，呎價約18,414元。原業主早於1980年8月以47.3萬元買入單位，持貨41年帳面獲利1,020.7萬元，升值21.6倍。

期內鴨脷洲海怡半島亦錄1宗成交，該公司盧鏡豪表示，屋苑1座中層D室，實用面積約636方呎，套三房間隔，以1,000萬元售出，呎價約15,723元。

中原侯惠良表示，入市氣氛正面，沙田第一城11月暫錄約12宗成交，過去兩日佔2宗，屋苑25座中層D室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，以838萬元易手，呎價約12,180元。

該行伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊周末錄2宗成交，仍於低位徘徊，但對比對上一周算有起色，區內新盤銷售逐漸步入尾聲，買家入市二手意欲有所提升，普遍業主議價空間由約1%至3%，增加至約1%至5%，料有助帶動交投。