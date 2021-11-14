航運危機見曙光？代價卻是全球生產線由亞洲移往歐美

全球主要服裝和鞋類公司不再「眷顧」亞洲製造業，目前正將生產線轉移到更接近其美國和歐洲零售點的國家，原因正是為了避免早前越南和中國兩大「世界工廠」受疫情反覆而減產或停產的影響。

西班牙時裝零售商Mango表示，已加速在土耳其、摩洛哥和葡萄牙等國增加生產，並稱計劃明年顯著擴大在歐洲本地製造的產品數量。自2019年起，該公司主要從中國及越南採購產品。

美國鞋業零售商Steve Madden則表示，在越南已恢復生產，並將50%的鞋類生產由中國轉移到巴西和墨西哥，而橡膠洞洞鞋製造商Crox則從中國轉移到印尼和波斯尼亞等國生產。位處歐洲南部巴爾幹半島的波斯尼亞，其今年上半年紡織品、皮革和鞋類的出口額為7.39億馬克(約34億港元)，已高於2020年全年。

但事實上，許多公司仍然嚴重依賴越南，最近的停產對該等公司的供應鏈造成中斷。越南政府10月份曾表示，由於疫情限制和工人短缺的影響，在最壞的情況下，今年服裝出口額將不能達到50億美元的目標。

不單止歐美的衣履牌子不再留戀亞洲，連帶國際運費亦同告下滑。當中，乾散貨船的租船費繼10月見頂後出現暴跌。運輸鐵礦石等的大型船隻的租船費與10月上旬的12年來高位相比，短短1個月內已下跌七成，至5個月以來的新低。

作為乾散貨船運費指標的波羅的海指數，已降至10月高位的「半價」。海運業界認為，運費「已重返暴漲之前水平」，但仍然是高。運輸煤炭和穀物的中型巴拿馬型貨船的租船費亦下挫，每日租船費半個月內已下跌三成。分析認為，全球能源短缺導致煤炭價格上漲，迫使印度和中國積極推進本國生產煤炭，成為乾散貨船運費下行的原因。

內地方面，在海上等待入港的船隻減少，塞港問題緩解，同時鐵礦石進口需求也略趨平穩，但現階段的租船費仍高達上年同期的兩倍，業內人士預計今後仍會持續高於往年水平，沒有進一步大跌的迹象。