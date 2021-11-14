二手交投回暖　買家一炮過502萬元買屯門兩房戶

二手樓市買賣回暖，部分附設家電單位可即買即住，對用家更具吸引力，有買家以502萬元一筆過形式購入屯門華都花園兩房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣游焯偉表示，跑馬地金山花園A座高層3室，實用面積約910方呎，三房連套房間隔，以2,260萬元易手，呎價約24,835元。原業主於2010年7月以約1,350萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利約910萬元。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角The Java中層B室，實用面積約388方呎，兩房間隔，獲區外首置客以1,000萬元承接，呎價約25,773元。原業主於2010年7月以635萬元購入作投資用途，現轉售帳面獲利365萬元，升值約57.5%。

●香港置業朱永健指出，鰂魚涌太古城本月暫錄約20宗租務成交，其中華山閣高層E室，實用面積約593方呎，兩房間隔，減租2,500元，成交月租約2.15萬元，呎租約36.3元。

●美聯林潤強表示，鴨脷洲南灣錄大額租賃成交，單位為3座中層B室，實用面積約1,560方呎，兩房連雙套房間隔，擁海景，原每月叫租約8.2萬元，議價後以約7.3萬元租出，呎租約46.8元。

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九龍區

●香港置業陳子麟稱，九龍灣德福花園M座低層15室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，議價後以約740萬元成交，呎價約13,910元。新買家為區內客，睇樓1次即決定由「租轉買」入市上址。

●香港置業奧運站奧海城二期分行營業經理文華(Ricky Man)表示，該行日前促成一宗君滙港租務成交，新租客斥1.85萬元承租2房戶，實用呎租約35.9元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣6座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，新近以693萬元易手，呎價約14,201元。屋苑現時有約43個單位放售，入場價由625萬元起。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山薈朗1座高層A05室，實用面積約224方呎，開放式間隔，開價480萬元，放盤3個月，減至441萬元獲承接，呎價約19,688元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座中層E室，實用面積約615方呎，兩房間隔，放盤1個月，減價8.6%至960萬元轉售，呎價約15,610元。原業主於2009年6月購入上址，當時作價379萬元，單位12年升值1.5倍。

●祥益黃肇雯指出，天水圍居屋天富苑N座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價40萬元，未補價第二市場成交價478萬元，新買家為綠表客，呎價約7,354元。

●祥益袁思賢表示，屯門華都花園1座低層D室，實用面積約414方呎，兩房間隔，單位附設家電可即買即住，獲買家以502萬元一筆過付款方式承接，呎價約12,126元。

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