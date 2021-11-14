有隻中概股畀「鱷王」加倉3倍 有乜咁把炮？

「鱷王」達利奧創立的全球最大對沖基金橋水早前向美國證交會(SEC)呈交紀錄持倉變動的13F文件，披露9月底持有阿里巴巴(美股︰BABA)約329萬股，按季大增1.31倍，總值約4.87億美元，為第7大持倉，就上市公司而言僅次於沃爾瑪和寶潔(P&G)。

該基金上季不但增持京東集團(美股︰JD)、拼多多(美股︰PDD)及蔚來汽車(美股︰NIO)等明星中概股，連上市未夠一周即被內地重錘整治的滴滴出行(美股︰DIDI)也不放過，首度買入約899萬股，現值7,003.4萬美元。

不過，論持倉增幅，以上股份不及由京東控股、承接其本地即時零售及配送業務的達達集團(美股︰DADA)，即使總值不夠1,000萬美元只算「小賭怡情」，持倉按季卻激增3.63倍。

富瑞指，達達、叮咚買菜和每日優鮮從事的本地雜貨電商服務滲透率仍低，預期未來幾年增長迅速；達達可望最先扭虧，賣點包括10月與京東聯袂推出1小時送上門服務，可發揮京東客流優勢，而且品類正擴至美妝、消費電子和醫療等，目標價48美元，較上周五(12日)收市價有99%潛在升幅。