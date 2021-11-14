新盤UPDATES：周六日售540伙　按周升3成

新盤銷情持續火熱，一手市場於周六、日(13、14日)錄約540宗成交，按周升近三成，其中啟德及堅尼地城均有新盤乘勢加推應市。

●會德豐地產啟德MONACO ONE首輪銷售成績報捷，發展商即於周日(14日)加推價單第4號，新價單涉及123個單位，折實平均呎價約25,533元。

是次新推出單位以一房戶佔81伙最多，另有31個兩房及11個三房單位，扣除12%折扣優惠，整批單位折實售價由799.6萬至1,788.6萬港元，呎價23,665至30,381元，撇除座向、景觀、樓層等因素，輕微加價約2%。

發展商同時公布最新銷售安排，落實於周四(18日)發售150伙，戶型由一房至三房間隔，實用面積326至671方呎，折實售價792.1萬至1,788.6萬元，折實平均呎價約25,461元，以折實價計，預計可套現約15.1億元。

●MONACO ONE首輪341伙已沽清 套現逾35億元

另會德豐地產啟德MONACO ONE周六(13日)首輪銷售341個單位，該公司常務董事黃光耀表示，推出單位於當日全數沽清，套現逾35.5億港元，折實平均成交呎價約24,359元，而集團今年至今總銷售金額已錄逾300億元，創有紀錄新高。

他指出，項目錄13組大手買家入市，涉及26伙，總金額近3.5億元。當中最大手買家斥約3,470萬元，購入兩個三房加儲物房單位，而三房單位在昨日銷售時率先沽清，反映市場對大單位需求殷切。

首輪發售中逾半數單位為一房戶型，亦吸引不少年輕客入市，佔買家約4成。另外，旗下同區OASIS KAI TAK周日(14日)亦錄成交，單位為1座21樓C室開放式戶型，實用面積294方呎，成交價799萬元，呎價約27,177元。

●KENNEDY 38推2號價單50伙 平均呎價逾2.7萬元

據價單資料，新推單位實用面積262至302方呎，價單售價由766.8萬至947.5萬元，呎價約28,222至34,148元。

●Wetland Seasons Bay第2期已沽301伙 套現逾20億元

他續稱，明年第一季以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第3期，項目提供384個住宅單位，設住宅大樓、別墅及洋房。

新地代理總經理胡致遠指出，Wetland Seasons Bay第2期已售單位平均呎價近16,000元，而項目最高價單位為別墅RV3第5至6樓B單位，做價1,833.7萬元。而呎價最高則為第1B座10樓C1單位，成交呎價19,463元。

新地屯門兩盤同錄成交 套現逾1889萬元