新盤UPDATES：周六日售540伙 按周升3成
2021年11月14日 22:11
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新盤銷情持續火熱，一手市場於周六、日(13、14日)錄約540宗成交，按周升近三成，其中啟德及堅尼地城均有新盤乘勢加推應市。
●會德豐地產啟德MONACO ONE首輪銷售成績報捷，發展商即於周日(14日)加推價單第4號，新價單涉及123個單位，折實平均呎價約25,533元。
是次新推出單位以一房戶佔81伙最多，另有31個兩房及11個三房單位，扣除12%折扣優惠，整批單位折實售價由799.6萬至1,788.6萬港元，呎價23,665至30,381元，撇除座向、景觀、樓層等因素，輕微加價約2%。
發展商同時公布最新銷售安排，落實於周四(18日)發售150伙，戶型由一房至三房間隔，實用面積326至671方呎，折實售價792.1萬至1,788.6萬元，折實平均呎價約25,461元，以折實價計，預計可套現約15.1億元。
●MONACO ONE首輪341伙已沽清 套現逾35億元
另會德豐地產啟德MONACO ONE周六(13日)首輪銷售341個單位，該公司常務董事黃光耀表示，推出單位於當日全數沽清，套現逾35.5億港元，折實平均成交呎價約24,359元，而集團今年至今總銷售金額已錄逾300億元，創有紀錄新高。
他指出，項目錄13組大手買家入市，涉及26伙，總金額近3.5億元。當中最大手買家斥約3,470萬元，購入兩個三房加儲物房單位，而三房單位在昨日銷售時率先沽清，反映市場對大單位需求殷切。
首輪發售中逾半數單位為一房戶型，亦吸引不少年輕客入市，佔買家約4成。另外，旗下同區OASIS KAI TAK周日(14日)亦錄成交，單位為1座21樓C室開放式戶型，實用面積294方呎，成交價799萬元，呎價約27,177元。
●KENNEDY 38推2號價單50伙 平均呎價逾2.7萬元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，周日(14日)加推第2號價單，涉及50個單位，包括18個開放式及32個一房單位，折實平均呎價約27,677港元。
據價單資料，新推單位實用面積262至302方呎，價單售價由766.8萬至947.5萬元，呎價約28,222至34,148元。
●Wetland Seasons Bay第2期已沽301伙 套現逾20億元
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期銷情理想，兩輪銷售合共沽出301伙，其中以價單形式發售的300伙全數沽清，連同1個招標售出單位，套現超過20億港元。
他續稱，明年第一季以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第3期，項目提供384個住宅單位，設住宅大樓、別墅及洋房。
新地代理總經理胡致遠指出，Wetland Seasons Bay第2期已售單位平均呎價近16,000元，而項目最高價單位為別墅RV3第5至6樓B單位，做價1,833.7萬元。而呎價最高則為第1B座10樓C1單位，成交呎價19,463元。
新地屯門兩盤同錄成交 套現逾1889萬元
●新鴻基地產(00016)旗下兩個屯門新盤昨同錄成交。其中御海灣2座16樓E室，實用面積514方呎，以1,039.32萬元賣出，呎價20,220元。另外，同區御半山1B座6樓A室亦以850.26萬元沽，以單位實用面積468方呎計算，呎價約18,168元。