RBC：5大「可持續科技投資」主題尋機遇

近年來以美國大型科企為首的科技股長期跑贏大市，市場對創新科技行業的興趣有增無減；與此同時，投資者對於環境、社會與管治（ESG）等持續發展概念也愈來愈重視。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理提出「可持續科技」概念的投資主題，建議投資者可留意5大領域，從中尋找機遇。

加拿大皇家銀行財富管理投資策略師段乃榕接受本報訪問時表示，可持續發展方面的投入，將會是持續數十年的大趨勢，背後不止要靠政府倡議，也要企業配合。從行業來看，可持續科技大致分為5個領域，包括︰綠色科技、食品或農業科技、醫療科技、智慧城市和金融科技。

長遠而言，人口變化與世代更迭將成為推動可持續科技的發展的主要助力。段氏解釋指，在2010年後出生的「Alpha世代」自幼已接觸各種科技，並且受到完整的環保教育，對於科技創新及可持續發展的接受程度遠超過去數代人。而預計到2050年，他們將會佔世界的人口50%，成為主流的消費者、選民、甚至企業家，主宰社會發展以及投資市場走向。

事實上，可持續科技主題中的一些板塊其實早已存在，比如電動車行業已有多年的發展歷史，但為何最近兩年相關板塊才特别？她認為，一項新的科技要為大眾及投資市場接受，需要經歷由「量變」引發「質變」的過程。

舉例而言，如電動車、智能手機等革新科技產品，由最初面世到普及，期間要經歷一系列過程，包括透過大規模生產不斷壓縮成本，當普及程度達到一定水平後，才能夠為產業鏈帶來成熟的回報，這個過程會不斷重覆。她建議，投資者可從生活入手，觀察日常接觸到的科技產品及服務，以發崛投資機會。

有不少投資者也關注聯儲局開始「收水」，擔心利率上升會損害高增長科技股的估值。然而，歷史數據卻反映了截然不同的結果，自1996年以來經歷的4次加息周期中，資訊科技（IT）板塊的於加息前12個月的中位數回報率為33%，冠絕所有行業；而在加息之後12個月，IT板塊仍然會繼續跑贏其他行業。

段乃榕認為，這種現象或是可能由於IT行業有着較高的增長，加上其輕資產的營運模式，利率上升對業務的實際影響反而不大。惟她也不建議投資者押注一些估值太高的企業，同時，由於創新科技的發展需要時間醞釀，部署中長線的投資周期亦較為合適。