東方日報B1：無懼監管　鱷王掃中資科網股

感恩節購物旺季前夕，11月份美國密歇根大學消費情緒指數初值因通脹急升而跌至66.8的10年新低，為美國經濟前景蒙上陰影。不過，中美元首敲定本周二進行視像會晤前，疫情以來一直唱好中國資產的「鱷王」達利奧上季身體力行增持多隻中資科網股，並大舉買入iShares MSCI新興市場交易所買賣基金(EEM)。

達利奧創立的全球最大對沖基金橋水早前向美國證交會(SEC)呈交記錄持倉變動13F文件，披露9月底持有阿里巴巴(美股︰BABA)約329萬股，按季大增1.31倍，總值約4.87億美元，為第7大持倉，就上市公司而言僅次於沃爾瑪和寶潔(P&G)。市場預測阿里9月底止季度非公認會計準則(non-GAAP)純利340.33億元人民幣，按年倒退27.72%。

該基金上季不但增持京東集團(美股︰JD)、拼多多(美股︰PDD)及蔚來汽車(美股︰NIO)等明星中概股，其中，京東貨值約1.43億美元（約11.15億港元)，連上市未夠一周即被內地重錘整治的滴滴出行(美股︰DIDI)也不放過，首度買入約899萬股，現值7,003.4萬美元(約5.46億港元)。

不過，論持倉增幅，以上股份不及由京東控股、承接其本地即時零售及配送業務的達達集團(美股︰DADA)，即使總值不夠千萬美元只算「小賭怡情」，持倉按季卻激增3.63倍。富瑞指，達達、叮咚買菜和每日優鮮從事的本地雜貨電商服務滲透率仍低，預期未來幾年增長迅速；達達可望最先扭虧，賣點包括10月與京東聯袂推出一小時送上門服務，可發揮京東客流優勢，目標價48美元。

現時橋水第二大持倉乃中資股權重達33.5%的EEM，持倉按季大增逾8倍，總值達到10.14億美元；SPDR黃金信託持倉上季亦錄得2.08倍增幅，總值3.92億美元。如此配置，大概算是貫徹達利奧看好中國、批評美國濫發鈔票的「教旨」。

即使橋水上季新買入亞馬遜，並大手加倉蘋果公司(Apple Inc.)，但同時沽清很多美國半導體股，如晶片生產儀器巨頭應用材料、泛林集團和科磊、記憶體龍頭美光科技、近日因「元宇宙」概念熱炒的晶片設計大廠超微半導體(AMD)和英偉達(Nvidia)，以及高通和英特爾(Intel)等；微軟也被減持近95%。拉斯維加斯金沙集團(LVS)和永利度假村受澳門修訂《博彩法》困擾，亦被「掃地出門」。

市場注視美國周二(17日)公布的10月份零售銷售，以及大型零售商沃爾瑪、家得寶和梅西百貨周內陸續放榜，審視高通脹有否打擊消費。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，中美元首會談未必有實質結果，華府對中國高科技行業施加的限制可能會維持，但有機會朝降低部分關稅邁進，「始終美國很重視通脹」。目前市場憧憬內地監管已屆尾聲，惟暫不至於推升大市，料恒生指數仍在50至100天線區間上落(現分別處25,231點及26,093點)。

就橋水大舉增持中概股，梁氏指，許多國際投資者認為新經濟板塊監管最壞情況已過，新經濟股或在今季見底。內地即使不會降準或減息，也可能針對某些行業「放水」，如房地產及能源等，投資者可趁機加倉，尤其是之前已大幅回調的環保能源板塊。

另外，內地就《網絡數據安全管理條例》展開公眾諮詢，《條例》要求數據處理者如處理100萬人以上個人信息而要赴國外上市者，以及擬來港上市、影響或可能影響國家安全者，一律須按國家規定申報網絡安全審查。《條例》同時規範如何處理個人信息，包括不得以概括性條款取得當事人同時，要服務類型分別向個人申請；不得以改善服務質素、開發新產品等為由強迫個人同意處理其個人信息。

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