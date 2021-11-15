周樂樂：市場情緒回暖　關注新能源等投資機會

過去一周，市場情緒在逐漸回暖，包括上證指數、深圳成指在內的指數均收漲，其中科創50和創業板指漲幅最多。申万一級行業中，26個行業漲2個行業下跌，其中，最強的前三行業是房地產、國防軍工和建築材料，最弱前三行業是商業貿易、採掘和食品飲料。數據上看，資金繼續偏好高景氣度，如：大飛機產業鏈等。同時，政策面改善的行業短期受資金追逐，如：房地產、通信等。而市場對短期業績下滑，盈利增速情況不及預期的行業仍存擔憂態度。

市場消息來看，A股市場回暖與宏觀、行業政策面改善有很大關係。10月份國內10月CPI與PPI都超預期，反映了限產限電政策推出後，短期推高了原材料與商品價格。而11月開始國內政策強力的調控，能源與大宗商品價格出現回落。認為預計國內將繼續對商品價格干預，保供穩價工作仍會持續，預計11月PPI與CPI數據將出現回落。同時，面對經濟下滑，國家10月開始多次強調逆周期調控與經濟維穩，10月社會融資規模增量與M2同比增速整體來說略超預期。這數據有助於改善四季度市場氣氛。另外，之前嚴格調控的行業也出現了短期的好轉，生物製藥PD-1的集採結果好於預期，央行主導下各大商業銀行加速批核居民購房的貸款，短期刺激了相關行業的估值修復。

然而，認為目前國內仍是堅定推動產業結構調整，符合產業轉型升級趨勢的長邏輯確定性強的行業持續受益，而迫於短期經濟壓力所釋放鬆動，難以有持續性。繼續看好新能源與新能源汽車的產業鏈核心標的，以及大飛機相關軍工、國家補短板的材料與設備的先進製造業、通信與消費電子等。而大宗商品、地產、金融等短期仍不明朗。

外圍因素看，近期美國公布10月份CPI數據超預期，美聯儲表示將採取行動抑制通脹，加劇了市場對美國通脹憂慮與美聯儲政策變化。在經濟下滑的情況下，各國都不容忍通脹持續上升，預計美國將會聯合其他國家打壓能源與大宗商品價格，因此需要謹慎相關能源與大宗商品的股票。短期看需要謹慎美股獲利盤拋壓對市場衝擊。此外，近期中美在清潔能源方面加強合作，達成強化氣候行動聯合宣言，雙邊強調1,000億美元目標、適應和韌性融資，此舉不單單緩解中美關係緊張憂慮，更有利推動新能源、新能源汽車加速發展，同時能解決中長期能源問題，此舉有利於支持新能源汽車、新能源產業鏈持續走強。

綜合來看，預計國內金融與經濟維穩的措施可抵銷部分利空消息衝擊，有利於A股平穩，但市場整體震盪、行業走勢結構化仍是主旋律，短期來看國內外經濟數據增長放緩、通脹憂慮加劇不利於短期市場情緒提振。策略上，關注可能出現的風格切換與低估值的板塊，如：先進製造業、科技等。以及受益於景氣度提升，業績持續向好的新能源汽車產業鏈、風電、光伏等板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂