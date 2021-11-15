潘梓生：金價料整固後再上揚

上周本欄提及金價近期無懼美元強勢及聯儲局縮減買債規模仍然強勢，後市應可看高一線，金價及後藉着美國遠超市場預期的CPI突破1,835美元的重要阻力，並一度上衝至1,870美元以上。金價短期應於1,860至1,870美元受阻，近期金價升勢過急並已超買，加上該位置是去年至今的金價下降軌所在，短期金價要上衝有一定難度。

雖然聯儲局在議息會議的表達仍然相對鴿派，加上市場早已消化聯儲局縮減買債的事實，鴿派言論支持金價向上。不過，市場對聯儲局對加息的態度嗤之以鼻，加上通脹數據仍然驚人，從利率期貨顯示市場認為明年6月加息的機會近70%，至年底更認為聯儲局將會總共加息3次。在市場已對聯儲局政策消化得如此鷹派，但金價仍然向上，反映金價已無懼貨幣政策改變，反而進入追落後的節奏。

因此，現時投資者可開始留意金價回落將提供不錯的吸納機會，短期金價在1,835美元將是首要支持，若金價能夠回落至1,815將是極為理想的買入位置。同樣白銀價格亦呈突破，若能回調至24.5美元也是不錯的吸納位置。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)