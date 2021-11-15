道指期貨靠穩　紐油連跌3周

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.13；港匯見7.7903；離岸人民幣(CNH)報6.3763；美元兌日圓處114.02；歐元企1.1441，英鎊報1.3417。金價處1,866.66美元。布油報82.34美元，紐油處79.88美元。比特幣升上6.5萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報36,100點，升179點或0.5%；標指收報4,682點，升33點或0.72%；納指收報15,860點，升156點或1%。

●港股ADR指數全日僅微升，按比例計算，收報25,357點，升30點或0.12%。

●即月恒生指數夜期收報25,353點，升43點，高水25點，成交13,291張。

●土耳其貨幣里拉上周五(12日)急跌至紀錄最低，主要因為市場憂慮該國央行進一步減息。

●外媒報道，美國政府正計劃就可能降低來自日本的鋼鐵和鋁的進口關稅進行談判。

●美國政府一位高級官員上周五(12日)表示，總統拜登與中國國家主席習近平將於周一(15日)舉行視頻峰會，此次磋商旨在避免兩國出現可能導致爆發軍事衝突的誤會。

●紐約12月期油收報每桶80.79美元，跌80美仙或0.98%，全周計累跌約0.6%，連跌第三周；布蘭特1月期油收報每桶82.17美元，跌70美仙或0.84%。

●紐約12月期金收報每安士1,868.5美元，升4.6美元或0.3%，連升7個交易日，全周計累升約2.8%，創自5月以來最好的全周表現。

●美國證券交易委員會(SEC)一如市場預期，否決了VanEck發行一種在Cboe Global Markets交易的比特幣交易所買賣基金(ETF)的申請，為自比特幣期貨ETF推出以來，SEC首次就這個問題作出裁決。

●美國密歇根大學消費者信心指數初值從10月的71.7，降至66.8，創10年新低，大幅低於市場預期的72.5。

●英國富時100指數收報7,346點，跌37點或0.51%；法國CAC指數收報7,094點，升34點或0.49%；德國DAX指數收報16,101點，升18點或0.12%。