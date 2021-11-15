鄺紫珊：元宇宙大行其道　投資者宜擁抱新世代

很多企業近年均著力發展與元宇宙相關的業務，包括虛擬實境、雲端應用、AI運算和5G通訊等創新科技。根據彭博的資料顯示，元宇宙相關資產值在2030年將可能增長至2.5萬億美元，有望成為下一個科技黃金十年。

好像Facebook(臉書)母公司改名Meta，便是顯示其在「元宇宙（Metaverse）」發展的決心，及肯定該公司朝向元宇宙的願景及前進，未來業務將涵蓋更多虛擬現實等「元宇宙」的業務。故元宇宙的科技發展已是必然趨勢，投資者可多加注意此投資領域，以把握未來元宇宙的應用商機。

受新冠疫情影響，全球企業與個人社會生活形態已經產生巨大的改變，也同時加快創新科技的需求與發展。過去十年，美股標普500指數累計升幅逾200%，其中科技股比重的增長已超過四分之一，甚至前五大成分股都是科技龍頭企業；最值得注意的是，不少國際科技龍頭紛紛表態投入元宇宙相關應用產業，包括Google、微軟、臉書(Meta)等，故相信可帶動及加快雲端、物聯網、AI及5G等應用服務的發展。

隨着各大科技及數碼產業的積極關注，「元宇宙」已成為近期最熱的話題。企業在打造元宇宙的世界，人們的互動已不單是現實社會，也可以在虛擬世界裏學習、玩樂及社交。故元宇宙可重塑未來互聯網的發展價值， 也是未來市場趨勢，其應用場景可包括遊戲、社交、娱樂、消費等虛實的整合，這將為AI、5G、AR擴增實境及VR虛擬實境、數碼金融、遊戲軟件等帶來更多創新技術的商機。

投資者可掌握與發展元宇宙相關的題材，不妨擁抱市場期待的未來新世代的投資標的，但需注意明年及後年皆將面臨加息的環境，科技股雖具有高度增長的潛力，仍不免會受利率調升因素而產生較大的波幅，故需注意其波動風險。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊