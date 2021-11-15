陳正犖：憧憬提早加息　澳元看俏

美國10月份通脹數據強勁，導致美匯指數升穿94.65至74阻力位。一方面，數據加強了對明年6月美國聯儲局開始加息，及2022年加息3次的預測，當局亦可能於12月加快縮減買債速度，每月縮減200至300億美元，意味着明年3至5月完成縮減行動。

不過，美國國債孳息率曲線明顯轉趨平坦，反映市場相信聯儲局的加息周期或較淺，利率最終或仍遠低於2%，由於通脹或最終回落至2%水平。今次數據令美元或相對低息貨幣的歐元、日圓和瑞郎均有明顯支持，但美元相對商品貨幣和英鎊的支持則較低。

澳元方面，短期內市場焦點放在聯儲局之上，令澳元兌美元或有下行風險。長遠而言，市場和花旗均把澳洲央行首次加息的時間預測提前，或利好澳元投資氣氛。花旗預測由2023年第三季，提前至2023年第一季；市場則預計2022年中加息15點子，至0.25%，並於往後10個月至2023年4月加息3次。技術上，澳元兌美元下一重要支持或為0.7250至0.7290，為較長期買入的水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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