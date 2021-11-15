沈振盈：慎防美股回調累恒指

過去一周港股表現反覆，表面上於24,600點見支持，但反彈的力度仍然不足，於25,600點已見阻力。嚴格來說，仍處於上落市格局，未有明確方向。反觀美股，雖然屢創新高，但在高位已見明顯阻力，且有回落迹象。若美股出現顯著回調，港股亦勢難獨善其身。故此，短期內仍然要慎防美股急速回吐，從而拖累港股的走勢。

從技術走勢而言，暫時港股的支持位在24,500點水平，若此水平失守，就會下試10月初的低位23,600點。而美股似乎已到了最末段的升浪階段，且近期亦見回落，相信離見頂不遠。今次美股回調可說是可大可小，保守估計，道指或要回落至34,000點水平，投資者實不宜輕視。至於美股下調對港股的影響，仍有待觀察。樂觀一點去看，可於23,500至24,000點企穩；悲觀而言則有機會下試22,000點水平。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丁卯日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，市況淡中仍有反彈。

周二（戊辰日）：天干地支皆屬土，全土之局，走勢向好。

周三（己巳日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，反覆向好。

周四（庚午日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，市況偏強。

周五（辛未日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢開始偏軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

-------------營業資訊-------------

【香港信貸 中小企大額貸款】審批特快，助您擴充業務，滿足突發資金需要。

．利息特低 免抵押品

．可全期淨供息 減輕還款壓力

《香港信貸》扎根香港24載，上市公司專業可靠

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司0943/2021；香港信貸(私人貸款)有限公司0468/2021