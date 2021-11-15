「疫後出發」論壇2021　星級企業家分享營商之道

【特約報道】疫情持續近兩年，中小企、初創公司均遇上前所未見的難題，一直積極為初創公司及中小企提供法律及投資諮詢服務的翟氏有限法律責任合夥律師行，上周三(10日)特意聯同香港經濟師學會舉辦香港中小企「疫後出發」論壇2021，助企業渡過難關及發掘新機遇。

翟氏有限法律責任合夥律師行執行合夥人翟文禮表示，歸納現時中小企面對的3大難題，主要為：1.欠缺人際網絡等資源；2.生意方向未夠清晰；3.不懂應變疫情及科技衝擊避免被淘汰。他指出，是次活動有不少中小企反映缺乏宣傳及外判工序(Outsourcing)等渠道，甚至找不到人才幫手「做大盤生意」，所以窒礙了公司發展，而部分企業則對自身經營方向感迷茫，如一間在港從事高科技的行業領袖對前路猶豫不決，但其技術含金量極高且競爭對手極少，所以一眾「企業醫生」均建議其要突破思維向前邁進。

商務及經濟發展局副局長陳百里在論壇前致辭，指香港經濟回復能力領先全球，失業率亦已大幅回落，出口貿易與外企進駐數字再創歷史新高，有信心香港中小企能迎接疫後機遇。

有鑑於不少中小企及年青者在創業之路面對許多問題，是次活動邀請了Q Pets創辦人葉煜明先生、e-banner創辦人陳剛雄先生及壹品豆品創辦人羅孟慶先生等重量級成功企業家，分享經營之道及提供策略性的建議，助推動中小企疫情後重新出發及建立方向。

其中Q-PETS創辦人葉煜明提供的「貼士」是，「創業心態一定要識計成本」，亦即同步掌握計算成本及生意額，才能達至成本效益，更不應該單憑理念及興趣行事。他舉例說，想開零售店的新丁應在租舖前多花心思鑽研「隔離舖及該區的消費力」，而不是將焦點放在想租的舖頭上，更直言「現時不少創業者貪靚聚焦店舖裝修，但其實成本花費不菲，所以並非理想投資。」

現時Q-PETS在疫情緩和下盈利回復單位數增長，但葉氏坦言，其寵物店數目在疫情初期曾由48間縮至38間，及後再因應租金下跌而重新開舖，加上配合網購等科技元素，助生意出現轉機。他又分析，近年本港寵物市場需求上升，主要與人口老化及多了年輕人不生小孩有關，同時更衍生出寵物按摩等高端服務市場，不少市民亦因此轉行從事寵物按摩師等相關職業，所以料整個寵物行業的供需將繼續活躍。

事實上，老細具備「打不死」的高EQ，才是中小企成功的關鍵。自認「打慣逆境波」的e-banner創辦人陳剛雄，經歷過「高山低谷」的創業路途，由瀕臨生意失敗至現時成功跑出，他以自身經驗告訴大家，「做生意需要由客戶角度出發，以解決客人痛點為依歸，為自己的生意建立獨特之處。」他補充，以其經營的e-banner為例，乃是鬥快而非鬥靚鬥準，務求令客人不僅可以快捷取貨，還可以跨區取貨，所以吸引客人青睞。

那麼現時做生意又有甚麼事項需要留神？他提醒，時下做生意應做好網上收款平台(Payment Gateway)，皆因令客戶付款更容易方便之餘，亦可省卻「走數」風險、穩妥資金鏈，所以留意現金流非常重要。

正所謂「創業難、守業更難」，企業要長做長有，壹品豆品集團創辦人羅孟慶就認為，一批「回頭客」乃重中之重，更形容「回頭客是企業最好的商業模式(Business Model)，因為他們間接幫企業做推廣，所以要用心做好每一位客人。」現時壹品成功入屋，其產品的品質亦下足功夫，不加防腐劑等物料，雖則成本較貴但食用安心。

以上資訊為香港中小企「疫後出發」論壇2021的嘉賓心得。整個活動分時段舉辦「中小企急症室」和「疫後出發論壇」，讓在港經營的初創和具多年經驗的中小企，向約200間參與者分享營商之道。

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