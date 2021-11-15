港股好淡爭持 騰訊及友邦力頂 內房股受壓

港股缺乏方向，恒生指數早段升過百點一度倒跌51點，低見25,276點，暫於25,300點水平徘徊。國企指數跌50點；科技指數升30點，主板成交530億港元。

內房股領跌，碧桂園服務、碧桂園、華潤置地及中國海外挫2.9%至4.5%，是表現最差幾隻藍籌。融創中國配股集資，同時減持融創服務，兩股急瀉9.5%及13%。

大型科網股個別發展，騰訊升1.7%撐市；小米集團升0.4%；美團及阿里巴巴倒跌0.3%及0.7%。另外，京東集團保持強勢，股價升2.5%，高見337.8元，突破10月20日高位。

其他重磅股普遍向下，中國平安跌2%；滙豐控股跌0.5%；工商銀行跌0.7%；建設銀行跌0.6%；中國移動跌0.4%；香港交易所無起跌；友邦保險升2.3%。

【09:21】港股窄幅上落 大型科網股撐市 融創系急挫

港股靠穩，恒生指數開市升110點或0.43%，報25,437點；國企指數高開31點或0.34%，報9,145點；科技指數升38點或0.58%，報6,603點。

大型科網股支撐大市，騰訊升1.4%；京東集團再升1.6%；阿里巴巴升0.5%；美團升0.4%；小米集團升0.7%。

融創中國配股集資，同時減持融創服務，兩股開市分別急挫7.4%及10.8%。